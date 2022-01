Felkészülési mérkőzés: A DAC legyőzte a Ferencvárost (VIDEÓ)

Joao Janeiro ezúttal is több játékosát volt kénytelen nélkülözni. Davis és Blackman a panamai válogatottban szerepel, Kalmár, Szendrei, Schäfer és Fábry sérült, Vera pedig továbbra is beteg.

Bemutatkozott viszont Alex Pinto, aki a hét elején igazolt Dunaszerdahelyre. A 23 éves portugál jobbhátvéd a második félidőben kapott lehetőséget. A másik újonc Vitális Milán, a Győr 19 éves támadó középpályása, aki a héten a sárga-kékekkel gyakorol.

Az első perctől a Ferencváros volt a kezdeményezőbb, és a 6. percben előbb Uzuni, majd Čivić is a kapufát találta el. A vendégek mezőnyfölénye ellenére jól védekeztek a hazaiak, és veszélyes kontrákat vezettek. A 17. percben Balić szögletből beívelt labdáját Krstović idomította meg, ráfordult a kapura és kapásból a hálóba célzott. Dvalin megpattant a lövés, így Dibusz tehetetlen volt – 1:0. Tizenegy perccel később a montenegrói csatár egy asszisztot is begyűjtött. A Fradi tizenhatosában Ciganikshoz passzolt, aki rárúgta, és ezúttal Besicen megpattanva gurult a vonal mögé a játékszer – 2:0.

A félidőig még Zubkov lövésénél kellett Veszelinovnak nagyot nyújtózkodnia, és hárítani is tudta az emelést, így maradt a kétgólos előny. Nem úgy a DAC felállítása a második félidőre, mivel Joao Janeiro nyolcat is változtatott a szünetben. A Ferencvárost első meccsén irányító Sztanyiszlav Csercseszov ellenben csak egyet cserélt. Aztán a játékrész során már ő is bőven belenyúlt a csapatba, és fokozatosan még hét további friss játékost küldött pályára. A DAC vezetőedzője sem hagyta játékperc nélkül a meccsre nevezett labdarúgóit, így végül a teljes kezdőtizenegy lecserélődött.

Fordulás után sem nagyon változott a játék képe, és mindkét oldalon alakultak ki lehetőségek. Vantrubának volt két bravúros védése, majd a másik oldalon Hahn megpattanó beadásánál is megszólalt a kapufa. Dimun, majd Moumou lövésénél Dibusznak kellett megmutatnia képességeit. Gólt már nem látott az 1368 néző, így idei második felkészülési találkozóját is megnyerte a DAC.

A következő három edzőmérkőzést már a törökországi összpontosításon játssza le a csapat, ahova vasárnap utazik. A szerb élvonalbeli Topolya lesz az első ellenfelük a félhold országában. Ezt az összecsapást jövő csütörtökön, január 27-én rendezik.

DAC 1904 - Ferencvárosi TC 2:0 (2:0)

MOL Aréna, Dunaszerdahely, 2022. január 19., szerda, 16:30 ó, tiszta égbolt, hűvös idő, +3°C

Góllövők: 17. Krstović 1:0, 28. Ciganiks 2:0

Játékvezető: Kišš - Pozor, Štofík, 1368 néző

DAC: Veszelinov (46. Vantruba) - Andzouana (79. Vitális), Kružliak (46. Muhamedbegovic), Brunetti (84. Beskorovainyi), Ciganiks (46. Malý) - Balić (46. Nebyla), Njie (46. Dimun) - Sharani (46. Moumou), Veselovský (46. Bögi), Verlinden (46. Hahn) - Krstović (58. Pinto). Edző: Joao Janeiro.

FTC: Dibusz - Wingo, Blažič (46. Botka), Dvali, Čivić (83. Cabraja) - Loncar (68. Csontos), Bešić (88. Nagy) - Uzuni (56. Marin), Mak (73. Gavrić), Zubkov (68. Szánthó) - Boli (57. Bassey). Edző: Sztanyiszlav Csercseszov.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 5:5, mellé 9:10

Szöglet - 7:11

Les - 1:4