Fortuna Liga, 18. forduló: Janeiro eddig hozta az eredményeket, ezúttal viszont nagyobb falat kerül terítékre

Joao Janeiro irányítása alatt ugyan nem játszik szemkápráztató játékot a DAC (lásd a legutóbbi Pohronie elleni találkozót), az eredményeket azonban hozza: a három meccsből három győzelem és nulla kapott gól kétségkívül jól mutat a statisztikában. Azt már láthattuk, hogy a portugál mesterrel hogyan megy a csapatnak a papíron közepes és gyengébb ellenfelekkel szemben, hétvégén viszont már nagyobb falat van terítéken, ugyanis a listavezető Slovan lesz az ellenfél Pozsonyban.

A fővárosiak egyeduralkodónak számítanak a bajnokságban, csupán egyszer kerültek kisebb gödörbe, amikor egymás után döntetleneztek a DAC-cal és a Žilinával, majd kikaptak Rózsahegyen. Azóta viszont kilenc bajnoki óta tartó győzelmi szériát húznak, a Spartak Trnava legutóbbi botladozásait kihasználva pedig kényelmesnek mondható nyolcpontos előnyre tettek szert a tabella élén. A Slovan emellett az ősz folyamán a nemzetközi porondon, az Európa Konferencia Liga csoportkörében is érdekelt volt. Ott oda-vissza legyőzte a gibraltári Lincolnt, kétszer döntetlenezett a görög PAOK-kal, a dán Köbenhavn viszont nagy falatnak bizonyult, hazai pályán és most csütörtökön idegenben is alulmaradt vele szemben, ez pedig a csoportból való továbbjutásba került.

A DAC és a Slovan a hetedik fordulóban mérkőzött meg egymással az idei szezonban, a több mint hétezer néző előtt játszott összecsapás pedig nagy izgalmakat hozott. A gól nélküli első félidőt követően Hahn egy perccel a pályára lépése után betalált, ám a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. Nem sokkal később viszont a csapat másik magyarja, Schäfer óriási gólt ragasztott a pozsonyiak hálójába. Csupán pár percig tartott a sárga-kékek öröme, ugyanis Zmrhal rögtön a középkezdést követően egyenlíteni tudott. A végén még forrtak picit az indulatok, Očenáš játékvezető a ráadás perceiben sokáig elemzett egy büntetőgyanús szituációt a monitoron, de végül nem ítélt tizenegyest a DAC javára, így maradt az 1:1.

„A két csapat első összecsapásán, amelyet a cserepadról követtem figyelemmel, már a kezdő sípszótól éreztem, hogy egy nagy rangadóról van szó. Várom már a mérkőzést, amelyen természetesen szeretnénk győzedelmeskedni. A Slovan komoly minőséget képvisel, azt gondolom azonban, hogy nem szabad ezzel foglalkoznunk, csak saját magunkra kell összpontosítanunk. Ha a pályán képesek leszünk megmutatni az erősségeinket, akkor jó esélyünk van a sikeres eredményre. Egy nagyon nehéz meccsre számítok, amelyen szerintem az első gól döntő jelentőségű lesz”

– nyilatkozta a DAC hivatalos oldalának a sárga-kékek osztrák védője, Ahmet Muhamedbegovic.

A dunaszerdahelyiek szívesen emlékezhetnek vissza a legutóbbi pozsonyi szereplésükre, ugyanis idén májusban Divković találatával elhozták a három pontot a fővárosból. Azt megelőzően a DAC 2015 márciusában tudott nyerni a Slovan vendégeként, a két említett bajnoki között a csapatok kilencszer találkoztak Pozsonyban, ezeken pedig egy döntetlen mellett nyolcszor a hazaiak örülhettek.

A két csapat legutóbbi egymás elleni találkozója: FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava 1:1

Pénteken a Spartak Trnava – Michalovce összecsapással indul a forduló. A nagyszombatiak kétségbeesetten próbálják lefaragni az időközben nyolcpontosra dagadó hátrányukat a Slovannal szemben, ehhez pedig a nagymihályiak kellemes ellenfélnek tűnhetnek. A papírforma hazai győzelmet jósol, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Michalovce legutóbb győzni tudott Nagyszombatban.

A második helyet ostromolják a rózsahegyiek, akik legutóbbi hat bajnokijukból, a Slovan ellenit kivéve, mind megnyerték. Ezúttal az idén csak vergődő ViOn ellen szerezhetnek újabb fontos pontokat. A Senica egy hete kilenc bajnoki óta tartó nyeretlenségi szériát tört meg a Liptovský Mikuláš legyőzésével, így biztos távolságba került az utolsó helytől, és ha két legjobbja, Sukisa és Vikri a maximumot nyújtja, akkor még a felsőházért is megküzdhet. Ehhez viszont hétvégén mindenképp győznie kell a sereghajtó Pohronie otthonában.

Utóbbi időben a szerediek is összekapták magukat, legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, ennek köszönhetően pedig felléphettek a már felsőházat érő hatodik helyre. Hogy pozíciójukat megőrizzék, adott esetben pedig akár javítsanak is rajta, újabb pontokra lesz szükségük. Bár aktuális ellenfelük, a Liptovský Mikuláš papíron verhető ellenfélnek tűnik, nem szabad leírni őket, hiszen az újonc tört már borsot a favoritok orra alá.

A felsőházért küzd a Trenčín is, de nincs könnyű helyzetben: legutóbbi öt bajnokijából négyet elveszített, ezzel lecsúszott a hetedik helyre. Hétvégén a Žilina együttesét fogadja, amely szintén nem tudhatja biztosnak felsőházbeli tagságát, így a két csapat összecsapásának nem kis tétje van.



A 18. forduló programja:

December 10. (péntek)

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce (17:00)



December 11. (szombat)

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

FK Pohronie – FK Senica (15:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠKF Sereď (15:00)

AS Trenčín – MŠK Žilina (15:00)



December 12. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 9 gól

Kadák (Trenčín) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól



(tt)