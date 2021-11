DAC - Martin Jedlička: Az új edző nagyon emotív

A tegnapi mérkőzés előtt Martin Jedlička azt nyilatkozta, a kapusok számára az 1:0-s sikerek a legjobbak. A századik fortunaligás rajtja után épp ilyen arányú eredménynek örülhetett.

„Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés vár ránk a műfüvön, ráadásul egy erős trencséni csapat ellen. Az agresszivitásunkkal és a szervezettségünkkel akartunk győzni, ami végül sikerült is. Örülünk a három pontnak. Nem gondolom, hogy csak egy nagy helyzetünk lett volna, hiszen akadtak további lehetőségek, amelyek egy jobb befejezéssel többgólos előnyt is jelenthettek volna. Az ellenfél kicsit megszorongatott minket a védekezésben, és ezért is örülünk az 1:0-s sikernek” – nyilatkozta a tegnapi Trenčín-DAC (0:1) bajnoki után a kapus, akinek több nagyszerű védése is volt a századik mérkőzésén a szlovák élvonalban. Mindet a DAC mezében abszolválta.

A tegnapival együtt 36 nullára lehozott meccse van, ebből 5 az aktuális idényben. „Tisztában voltam vele, hogy ez lesz a 100. bajnoki mérkőzésem a DAC színeiben. Örülök ennek a mérföldkőnek, de nem mondhatnám, hogy különleges figyelmet szenteltem neki. Főleg nyerni akartam, ami össze is jött.”

A 23 éves kapus arra is választ adott, mi változott Joao Janeiro érkezésével, akinek a vezetése alatt mindkét bajnokin 1:0-ra nyertünk. „Ami a játék szervezettségét illeti az új vezetőedző irányítása alatt, ugyanazok a játékosok vannak a csapatban, mint azelőtt, csak magunkba kellett néznünk és elgondolkodni azon, mit csinálunk jól és mit rosszul. Az edző jól indított, boldogok vagyunk a sikerek miatt. Az új mester nagyon emotív, minden edzés után összeállunk egy körbe, és a Senica és Trenčín elleni összecsapások után is ezt tettük. Amíg győzelmi sorozatban vagyunk, nem akarunk ezen változtatni.”

Tegnap tehát Martin Jedlička belépett a DAC elsőligás „századosai” közé. Ő lett a 20. labdarúgó, aki klub színeiben elérte a háromszámjegyű élvonalbeli rajtot. Az aktuális sorrend így fest: Ján Kapko 204, Rudolf Pavlík 200, Fieber Péter 191, Petr Kašpar 183, Zsákovics Tibor 174, Simon Gyula 155, Šanta Péter 153, Eric Davis 149, Stanislav Vahala 145, Radványi Miklós 135, Pavol Diňa 122, Igor Súkenník 120, Marko Divković 115, Dušan Liba 111, Miloš Tomáš és Vida Kristopher 106-106, Jean Paul Boya és Tomáš Huk 103-103, Marin Ljubičić és Martin Jedlička 100-100.



(dac1904.sk)