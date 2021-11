Fortuna-szombat, 16. forduló: Balić már a harmadik percben elintézte a DAC győzelmét

Joao Janeiro irányításával második mérkőzését is 1:0-ra nyerte meg a DAC a szlovák élvonalban.

A sárga-kékek a hazai pályán nem túl acélos Trenčín otthonában vendégeskedtek, és már a harmadik percben megszerezték a vezetést. Vera vezette fel jobb oldalon a labdát, majd Veselovskýt szöktette, aki levezette azt egész az alapvonalig, középre tette, a hosszú saroknál érkező Balić pedig bevágta. A 10. perc környékén kis híján kiegyenlített a hazai csapat: Ghali kevergetett a tizenhatos bal szélénél, majd középre emelte, Hollý pedig teljesen szabadon fejelhetett a léc alá. Jedlička hatalmasat védett, reflexből a kapu fölé ütötte a labdát. Ezt követően leült a játék, főként a középpályán folyt a játék, mindkét oldalon sok pontatlansággal. A szünet előtt két komolyabb helyzet adódott a DAC előtt, de Andzouana lövését blokkolták, majd Kukučkának kellett védenie Ciganiks próbálkozását.

Egész a második játékrész közepéig kellett várni a következő komolyabb helyzetre. Hollý kapott jó labdát a tizenhatos vonalán, meg is eresztett egy kemény lövést, Jedlička azonban bravúrosan hárított. A mérkőzés során a DAC védelme többször sem volt a helyzet magaslatán, a hazaiak viszont nem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel. A trencséniek a mérkőzés végére sem tudták felpörgetni a játékot, a vendégek így megőrizték egygólos előnyüket. A DAC Joao Janeiro irányítása alatt másodszor is egygólos győzelmet aratott, Martin Jedlička hálója ezúttal is érintetlen maradt, a Trenčín pocsék hazai sorozata pedig tovább folytatódik.

Értékes győzelmet aratott a Michalovce, amely Poprádon a Liptovský Mikuláš vendégeként lépett pályára. A mérkőzés egyetlen találata a 90. percben született: Žofčák szögletére Trusa emelkedett a legmagasabbra, és védhetetlenül a kapuba fejelt.

Sokáig semmi érdemleges nem történt a Pohronie – Zlaté Moravce találkozón, közvetlenül a szünet előtt viszont az első komolyabb helyzet gólt eredményezett. Mondek hozta magát helyzetbe a hazai tizenhatos előtt, és ballal kapura lőtt. Hrdličkáról kijött a labda, Švec közeli lövését még lábbal hárítani tudta, de az újabb kipattanót Kyziridis már az üres kapuba küldte. A 68. percben közel állt az egyenlítéshez a Pohronie, Ściślak lövését viszont Čögley fejjel védte a gólvonalon. A hajrában Badolo sem tudta megmenteni a garamszentkeresztieket, lökete a felső lécen csattant. Ha nem adsz, kapsz: Ďubek indítását követően Kyziridis került kihagyhatatlan helyzetbe, és Hrdličkával szemben nem hibázott, ezzel pedig a mérkőzést is eldöntötte.



A szombati eredmények:

AS Trenčín – FC DAC 1904 0:1 (0:1)

Gólszerző: 3. Balić

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)

Gólszerző: 90. Trusa

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)

Gólszerző: 44., 86. Kyziridis



A forduló további programja:

November 28. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (17:00)



November 29. (hétfő)

ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Sereď (18:00)



A pénteken félbeszakadt FK Senica – MŠK Žilina (félidőben 1:1) találkozó hátralévő részét november 30-án, kedden játsszák le.



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 9 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)