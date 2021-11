Fortuna-szombat, 15. forduló: Győzelemmel mutatkozott be a DAC kispadján Joao Janeiro

Joao Janeiro alaposan felforgatta a DAC keretét, a kezdőben kapott például helyet Vera, Veselovský, Verlinden és Sharani is, míg Balić, Andzouana, Krstović és Blackman csak a cserepadon, Lamkel Zé pedig sérülés miatt hiányzott.

A DAC kezdte aktívabban a mérkőzést, de az első komolyabb helyzetre negyed órát kellett várni. Veselovský szögletből adott középre, a vendégek fejjel felszabadítottak, de a kipattanó Hahnhoz került, aki a bal alsót vette célba, Ravas bravúrosan hárított. Nem sokkal később Veselovský léc alá tartó ívelését kellett Ravasnak kitenyerelnie. A mérkőzés fokozatosan kezdett egyre nagyobb tempót felvenni, a 28. perc környékén Schäfer próbálkozott kétszer, de előbb 20 méteres lövését Ravas hárította, majd a kapufa mellé durrantott. A túloldalon mindenki megrökönyödésére betaláltak a vendégek: Sukisa kavargatott a DAC tizenhatosán belül, majd éles szögből a kapuba lőtt. Csakhogy a játékvezető szerint a labdába még a gólvonal előtt beleért Oršula, aki lesen állt, így a találatot nem adták meg. A félidő vége előtt Jurdík révén ismét betalált a Senica, de les miatt ezt is érvénytelenítették.

Nagy iramban kezdte a második játékrészt a Senica, Šumbera lökete nem sokkal ment a kapu fölé. Ezt követően is bátran, veszélyesen futballozott a vendégcsapat, Janeiro kettős cserével próbált válaszolni. A 64. percben kis híján a vezetést is megszerezte a vendégcsapat: Piroska szöglete után Andzouna felszabadított, a kipattanó viszont Vikrit találta meg a tizenhatos előterében. Ő a bal alsót vette célba, a labda viszont a kapufán csattant. Nem sok hiányzott, hogy a labda befelé pattanjon. Két perccel később már a DAC kapujában volt a labda, de Šumbera ezúttal is lesről talált be. A túloldalon viszont érvényes találat született: a csereként beálló Krstović remekül ugratta ki Moumout, aki kissé élesebb szögből Ravas mellett higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később kis híján egyenlítettek a vendégek, Sukisa a jobbról érkező Vikrit játszotta meg, aki a tizenhatosba érve áttette a labdát a bal lábára, és centikkel a kapufa mellé lőtt. A DAC-nak több lehetősége is volt, hogy kétgólos előnyre tegyen szert, ám Andzouana előbb a gólvonalon álló Twardeket találta telibe, majd az utolsó percekben egy létszámfölényes akció során ahelyett, hogy a középen érkező csapattársak egyihézek passzolt volna, a lövés mellett döntött, ami nagyon pontatlan volt.

A DAC minimális különbséggel, de otthon tartotta a három pontot, Joao Janeiro így győzelemmel mutatkozott be a DAC kispadján.

Nagy lehetőséget szalasztott el a Spartak Trnava, amely csak gól nélküli döntetlent játszott a Zlaté Moravce otthonában. A nagyszombatiak így nem érték be a listavezető Slovant, amely ha vasárnap győz Nagymihályban, kényelmesnek mondható ötpontos előnyre tesz szert.

Ha a nagyszombatiak nagy lehetőséget szalasztottak el, akkor mit szóljanak a zsolnaiak? Bichakhchyan és Minárik találatával már az első félidőben 2:0-ra vezettek a Liptovský Mikuláš ellen, ekkor pedig még senki sem gondolt rá, hogy milyen drámát hoz majd a hajrá. A 81. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Bartoš lövését pedig Petráš még kivédte, a kipattanót viszont már a kapuba küldte. A ráadás második percében az egyenlítés is megszületett: Sváček a félpályáról indította Bartošt a bal oldalon, aki Krčíkhez továbbított, ő pedig fejjel betalált. A mérkőzés így 2:2-es döntetlennel ért véget.

A Sereď a sereghajtó Pohroniét fogadta Nagyszombatban, a 11. percben pedig a vendégek meglepetésre megszerezték a vezetést. Badolo Adamechez továbbított, ő pedig indította Lačnýt, akinek volt elég ideje és tere a tizenhatoson belül, és magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. Viszont egyből jött a válasz: Morong a jobb helyzetben érkező Kadlechez passzolt, aki mattolta Hrdličkát. A fordulást követően a „hazaiak” még kétszer betaláltak Kadlec és Karrica révén, így értékes három pontra tettek szert, és közelebb kerültek a felsőházhoz.



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 68. Moumou

MŠK Žilina – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (2:0)

Gólszerzők: 36. Bichakhchyan, 44. Minárik – 81. Bartoš, 90+2. Krčík

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava 0:0

ŠKF Sereď – FK Pohronie 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 14., 65. A. Kadlec, 80. Karrica – 11. Lačný



A pénteki eredmény:

MFK Ružomberok – AS Trenčín 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 5. Regáli, 45+3. Kochan (11-esből), 68. Šefčík



A forduló további programja:

November 21. (vasárnap)

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 8 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 5 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 5 gól

Regáli (Ružomberok) – 5 gól

Cabral (Trnava) – 5 gól



(tt)