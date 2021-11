DAC – Schäfer András: Teljesen jogos volt a füttyszó

„Marco Rossi azt szokta mondani: ha belépünk az edzőtábor kapuján, akkor el kell felejteni mindent, ami a klubbal kapcsolatos. Nem könnyű, de nekem is ezt kell most csinálnom.” A DAC magyar középpályása nyilatkozott a szombati DAC-Sereď (1:3) bajnokiról és a válogatott novemberi mérkőzéseiről a klub hivatalos weboldalának.

„Őszintén szólva, a szombati mérkőzés az értékelhetetlen kategóriájába tartozik. Az, hogy dominálunk a pályán, semmit sem ér. Az ellenfél a vártnál több helyzetet is kialakított, és ezeket jó százalékkal értékesítette is. Nem működtünk jól csapatként. Az első félidőben kialakítottunk helyzeteket, amelyeknél azonban hiányzott az utolsó passz, vagy rossz volt a befejezés. Ezek olyan apró hibák, amelyek ezen a szinten el tudják dönteni egy meccs kimenetelét. Ha el akarunk valami érni, mondjuk tavasztól a felsőházban futballozni, akkor ezen nemcsak lehet, hanem kell is változtatni. A félidő végén az ellenfél talált egy gólt, amellyel kiegyenlített, majd tizenegy emberrel beállt védekezni. Erre már a múltkor sem találtunk megoldást. Volt néhány helyzetünk, lövéseink, amelyeket bravúrral hárított a vendégek kapusa, de egyszerűen olyan szorosan zártak, hogy nem tudtuk őket feltörni” – összegezte a szombati DAC-Sereď (1:3) vesztes bajnokit Schäfer András, aki kitért a lelátók reakciójára is.

„Ez idáig csak akkor hallottam ilyen füttyszót a MOL Arénában, ha egy vendégjátékos csinált valami rosszat, de ez most nekünk szólt, méghozzá teljesen jogosan.”

Andris azon játékosok egyike, akik meghívót kaptak hazájuk válogatottjába, és már a nemzeti tizeneggyel készül a vb-selejtezők utolsó két mérkőzésére (november 12., péntek, Magyarország-San Marino és november 15., hétfő, Lengyelország-Magyarország).

„Nehéz így elutazni a válogatotthoz, de ahogy a szövetségi kapitány szokta mondani: ha belépünk az edzőtábor kapuján, akkor el kell felejteni mindent, ami a klubbal kapcsolatos. Nem könnyű, de nekem is ezt kell most csinálnom. Marco Rossi azt mondta, hogy a San Marino elleni otthoni és a Lengyelországgal szembeni idegenbeli összecsapásokból négy megszerzett ponttal lenne elégedett. Az első meccsen kötelező a győzelem, és ha az jól sikerül, akkor Lengyelországban is győzni szeretnénk. Odahaza egy nagyon jó teljesítménnyel akarunk elbúcsúzni a szurkolóktól. Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a kezdőcsapat tagja leszek, mert nagyon jó játékosok alkotják a keretet. Szerintem a középpályán most nagyon erősek vagyunk. Az edzéseken mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy bekerüljek a kezdő tizenegybe. Remélhetőleg ez sikerül is, és akkor szeretnék bizonyítani. Lehet, hogy a Lengyelország elleni összecsapás már számukra is tét nélküli lesz, de nem lennék elégedett egy olyan döntetlennel, amilyet odahaza játszottunk velük, amikor is kétszer előnybe kerültünk. Ha egy jó meccsen szereznénk egy pontot, azzal nem lennék szomorú, de a legjobb lenne diadalmaskodni. Szerintem az ellenfél kiléte miatt sem lesz teltház San Marino ellen Budapesten, de reménykedem, hogy azért minél többen kilátogatnak majd a mérkőzésre.”



(dac1904.sk)