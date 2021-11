Fortuna Liga, 14. forduló: Kiizzadta a három pontot a Slovan, nem hibázott a Spartak

Izgalmas mérkőzést hozott a Slovan és a Ružomberok összecsapása. A hazaiaktól Zmrhal már a 6. percben helyzetbe került, de Krajčírik hárítani tudta próbálkozását. Nem sokkal később azonban már ő is tehetetlen volt: újfent a pozsonyiak cseh középpályása előtt adódott lehetőség a tizenhatoson belül, és kapáslövésével be is vette a vendégek kapuját. A rózsahegyiek Kostadinov helyzetével válaszoltak, aki hasonló pozícióból lőhetett, mint a pozsonyi gólszerző, de próbálkozása nem talált célt. Röviddel a félidő vége előtt Green kétszer is növelhette volna a pozsonyiak előnyét, de előbb Krajčírik volt jó helyen, majd fejese a kapufán csattant. A fordulást követően több ígéretes akciót is vezettek a vendégek, de Šulla kapus eszén nem tudtak túljárni. A Slovan így otthon tartotta a három pontot, és továbbra is vezeti a bajnokságot.

A Spartak Trnava különösebb erőfeszítés nélkül tudott győzni az újonc Liptovský Mikuláš vendégeként, Saymon Cabral már a harmadik percben megszerezte a vezetést a nagyszombatiaknak. A mérkőzésnek eleve nem a liptószentmiklósiak voltak az esélyesei, a fordulást követően pedig még nehezebb helyzetbe kerültek. Očenáš játékvezetőnek kellett visszanéznie egy kapu előtti kavarodást, és végül arra a megállapításra jutott, hogy Hranáč szabálytalankodott Škrtellel szemben. A vendégek számára büntetőt ítélt, a hazaiaktól pedig kiállította a szabálytalankodó játékost. A Spartak viszont nem élt a kínálkozó lehetőséggel, ugyanis Luksch hárítani tudta Ristovski tizenegyesét. Nyolc perccel később azonban már nem hibázott az észak-macedón támadó, aki Čurma remek passzát követően talált közelről a hálóba. A hosszabbításban harmadszor is betaláltak a vendégek, de a VAR végül les címen érvénytelenítette Boateng gólját. A nagyszombatiak tehát győzelemmel távoztak Poprádról, és továbbra is tartják hárompontos hátrányukat a listavezető Slovannal szemben.

A jövő heti válogatott szünet miatt a bajnokság november 19-én folytatódik.



Eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 1:0 (1:0)

Gólszerző: 12. Zmrhal

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Spartak Tranva 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 3. Saymon, 73. M. Ristovski

Piros lap: 64. Hranáč (LMI)



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – ŠKF Sereď 1:3 (1:1)

Gólszerzők: 32. Krstović – 44., 55. Morong, 90. Karrica

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 5. Jurdík – 43. Mondek, 84. Kyziridis

FK Pohronie – MŠK Žilina 1:2 (1:2)

Gólszerzők: 40. Mazan – 32. Jánošík, 45+3. Paur



A pénteki eredmény:

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 4:2 (2:0)

Gólszerzők: 17. Kadák (11-esből), 24. Vaško (öngól), 46. Hollý, 85. Azango – 49. Vaško, 73. Pena



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 8 gól

Kadák (Trenčín) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 6 gól

Cabral (Trnava) – 5 gól

Lačný (Pohronie) – 5 gól

(tt)