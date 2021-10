DAC-Schäfer: "Egyben volt a csapat"

„Azzal mentünk ki a pályára, hogy éreztetni akarjuk a hazaiakkal: itt most mi akarunk nyerni.” A DAC magyar középpályása gólpasszal tért vissza a válogatottból, az ő szöglete után állította be Dominik Kružliak a Žilina elleni végeredményt.

„Taktikusan futballoztunk, egyben volt a csapat. Egységesen, nagyon jól védekeztünk. A Žilina ellen így kell játszani, hiszen hazai pályán nagyon erősek, nehéz itt nyerni. Gyors, egyérintős futballt praktizálnak, így nem szabad neki területet hagyni, mert az a múltban már néhányszor megbosszulta magát. Szerintem ezúttal jól alkalmazkodtunk hozzájuk, és a végén több gólt is lőhettünk volna még, nagyobbá téve a különbséget. Azzal mentünk ki a pályára, hogy éreztetni akarjuk a hazaiakkal: itt most mi akarunk nyerni. Azt szerettük volna, hogy a mi akaratunk érvényesüljön. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Aztán ugyan mezőnyfölényben futballoztak a hazaiak, de nem volt százszázalékos ziccerük, így jól végeztük a dolgunkat. Végre idén már egy rangadót is képesek voltunk megnyerni, ez már nagyon kellett a csapatnak. Ráadásul idegenben, ami még értékesebbé teszi ezt a skalpot” – értékelte a Žilina-DAC (0:2) bajnoki mérkőzést Schäfer András, aki hagyományosan jó játéka mellett gólpasszal is kivette a részét a szombati sikerből. A 73. percben ő végezte el a sárga-kékek hatodik szögletét, amely után Dominik Kružliak fejjel beállította a végeredményt.

A 13-szoros magyar válogatott középpályás mérlege a bajnoki idényben 10 meccs, 3 gól és 3 assziszt. Szombaton közel volt a 4. találatához: a 94. percben jó 30 méterről próbálta átemelni a hazai kapust, ám kísérlete centikkel a felső léc fölé szállt. „Edzéseken sokat gyakorlom a kapus átemelését, amit mi bökésnek hívunk, ám sajnos most nem lett belőle gól. Talán majd legközelebb, de egy gólpasszt így is kiosztottam. A válogatott mérkőzések után elég fáradt voltam, ráadásul a műfű sokkal többet kivesz a játékosokból, hamarabb fáradnak a lábak. Az első félidő végén éreztem, hogy elég görcsösek, de szerencsére végigbírtam. Nagyon jókor szereztük a második gólt, ami nagyot lendített a csapaton. Állandósítanunk kellene a mutatott jó játékot és a csapategységet, akkor sorozatban jöhetnek a győzelmek” – tette hozzá a 22 éves játékos.



(dac1904.sk)