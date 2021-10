DAC-ViOn – Németh: „Leginkább annak örülök, hogy megszereztük a három pontot“

Németh Antal (DAC): „Nagyon jókor született az első két gólunk, amely segített nekünk, és mindjárt más formát adott a mérkőzésnek. Utána több hiba is került a játékunkba, melyekről remélem, hogy a jövőben nem fognak megismétlődni. A második félidő elején is elkövettünk ezekből párat, de sikerült gyorsan megszereznünk a harmadik gólt. Sok helyzetet dolgoztunk ki, akár előbb is lezárhattuk volna a meccset. A nézők jó összecsapást láttak, sok helyzettel. Ebben a helyzetben leginkább annak örülök, hogy megszereztük a három pontot.”



Ľuboš Benkovský

Ľuboš Benkovský (Aranyosmarót): „A meccset a hazaiak két gólja nyitotta meg, melyet két elvesztett párharc után kaptunk. A találkozó onnantól kezdve nyíltabbá vált a részünkről. Volt is néhány lehetőségünk. A második félidőre úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy kezdeni akarunk valamit az eredménnyel, és agresszívebben akarunk futballozni. Sikerült is gólt adnunk. Mikor kicsit fellélegeztünk, jött a harmadik hazai találat, majd mindjárt utána a negyedik egy hiba után. Egy ilyen minőséget képviselő csapat ellen ilyenkor már nehéz játszani.”

(dac1904.sk)