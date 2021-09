Fortuna-péntek, 7. forduló: Kétgólos előny is kevés volt a Ružomberoknak

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, akik több veszélyes helyzetet is indítottak, de csak az első játékrész végén tudtak betalálni. Fabiš a tizenhatos határáról eresztett meg egy lövést, de a labda levágódott a kapu előterében álló játékosok egyikéről, és a hosszú oldalon érkező Regálihoz került, akinek már csak a kapuba kellett passzolnia. A fordulást követően is aktívabbak voltak a rózsahegyiek, a DAC-tól kölcsönkapott Rymarenko lapos lövését még lábbal hárította Kira kapus, de pár perccel később már ő is tehetetlen volt. Regáli cselezte be magát balról, majd a hosszú oldalon érkező Takáčhoz továbbított, akinek közelről nem volt nehéz dolga.

Eldőlni látszott a mérkőzés, ám a hazaiak a 71. percben szépíteni tudtak: Čonka remek passzát követően Mondek lőtt a vendégek kapujába. A Ružomberok őrizte egygólos előnyét, csakhogy tíz perccel később jött a hidegzuhany. Egy beadást követően Krajčírik kapus nem értette meg magát csapattársával, Maslóval, aminek azt lett a vége, hogy összeütköztek, a hálóőr pedig kiejtette a kezéből a labdát. A szemfüles Čonka eszmélt a leghamarabb, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia. A hajrában kis híján megfordították a mérkőzést a hazaiak, de Kiziridis éles beadása után Švec óriási helyzetben nem találta el a kaput. A mérkőzés egészen a 101. percig tartott, de több gól már nem született.

A döntetlennel igazából egyik csapat sem lehet elégedett, csupán a rózsahegyiek örülhetnek annak, hogy hat mérkőzés után is veretlenek a bajnokságban.



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 71. Mondek, 82. Čonka – 39. Regáli, 55. Takáč



A forduló további programja:

Szeptember 11. (szombat)

FK Senica – FK Pohronie (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava (18:00)

MŠK Žilina – AS Trenčín (18:00)

ŠKF Sereď – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)



Szeptember 12. (vasárnap)

FC DAC 1904 – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 4 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 3 gól

Henty (Slovan) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

(tt)