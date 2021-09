A DAC-é a nyár igazolása: 4,5 millió euró értékű labdarúgó érkezik Dunaszerdahelyre

A huszonnégy esztendős Didier Lamkel Zé a Kamerun keleti részén fekvő Bertoua városában született. Ifjúsági éveit a L’École de Football Brasseries du Cameroun (EFBC) gárdájánál töltötte, ahonnan tizenhét évesen a francia OSC Lille akadémiájára került. Két esztendő múlva a második ligában szereplő Niort vette őt kölcsön, ahol végül két szezont töltött. 2018 nyarán a belga Royal Antwerpenhez igazolt, ahol 73 bajnoki találkozón 18 gólt lőtt és 7 gólpasszt osztott ki. 2019 novemberében a kameruni válogatottban is bemutatkozhatott. Tavaly a Royal színeiben kupagyőzelmet ünnepelhetett.

„Rendkívül boldog vagyok, hogy itt lehetek. Láttam a klub által felvázolt projektet, ami nagyon megtetszett, ezért ezt a vendégjátékot megfelelő lépésnek érzem a pályafutásomban. Magas szintű, ám egyúttal családias az itteni környezet. A szurkolókról is láttam felvételeket, és alig várom, hogy nekik is bemutatkozhassak. Az edzővel még el kell beszélgetnem a csapat céljairól, de semmiképpen sem szeretném egy dobogós helyezésnél alább adni. Bízom benne, hogy ehhez kétszámjegyű mennyiségű góllal és gólpasszokkal is járulhatok hozzá, hiszen szeretnék ismét bekerülni a kameruni válogatottba. Nem okoz gondot az a tény, hogy a bajnokság legértékesebb futballistája leszek. Olyan típusú játékos vagyok, aki a pályára lépést követően nem érzi a nyomást”