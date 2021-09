Korosztálya egyik legnagyobb magyarországi tehetsége érkezik a DAC-hoz

Újabb erősítés a támadószekciónkba: Hahn János után a DAC és a Paksi FC megegyezett a magyar támadó, Szendrei Ákos átigazolásáról is. Korosztálya egyik legtehetségesebb labdarúgója 5 esztendőre szóló kontraktust írt alá, amely a 2025/26-os szezon végéig szól.

A tizennyolc éves Szendrei Ákos (szül. 2003. január 23-án) – a tőle 7 évvel idősebb régi-új csapattársához, Hahn Jánoshoz hasonlóan – Szekszárdon látta meg a napvilágot, és a szomszédos Paksi FC-ben nevelkedett. A posztjuk is ugyanaz, ráadásul mindketten gólérzékeny futballisták. Ifjú kora ellenére Szendrei már 15 alkalommal pályára lépett a Paks felnőttcsapatában is. Ezek közül 11 volt bajnoki mérkőzés, amelyeken 2 gólt is szerzett. 16 évesen mutatkozhatott be a felnőttek között a Mosonmagyaróvár elleni kupatalálkozón, 2019 decemberében. Az élvonalban egy hónappal később debütált, két nappal a tizenhetedik születésnapja után, a Ferencváros otthonában.

„Nagyon boldog és izgatott vagyok, hogy sikerült a DAC-hoz igazolnom, hiszen a csapat kiváló szurkolótáborral rendelkezik, a mérkőzéseken pedig rendre remek a hangulat, ráadásul a körülmények is kivételesek. Nagyon várom már, hogy jövő hét szerdától az új együttesemmel készülhessek. Szeretnék minél több játéklehetőséget kapni, kiharcolni a helyem a kezdőcsapatban, folyamatosan fejlődni és sikereket elérni a gárdával. A nemzetközi kupaporondon is meg akarom magam mutatni a sárga-kék színekben” – mondta a DAC friss igazolása.

A játékoskeret legújabb tagja a 18 és 19 éven alatti korosztályban is képviselte Magyarországot. A tizenkilenc éven alatti gárdával jelenleg Szerbiában egy nemzetközi tornán vesz részt. Egy hónapja ő szerezte Magyarország három gólja közül az egyiket a Szlovákia elleni U19-es korosztályos barátságos mérkőzésen (3:0).

„Ákos Magyarország egyik legnagyobb tehetsége a korosztályában, aki nagyon fiatalon, emlékezetes teljesítményekkel debütált a professzionális labdarúgás világában az olyan csapatok ellen, mint a Ferencváros vagy a Vidi. Természetesen türelmesnek kell vele lennünk, mivel még mindig csak a profi fejlődése legelején jár. Viszont a fizikai adottságainak köszönhetően hamarosan megkaphatja első játékperceit sárga-kékben” – tette hozzá a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



(fcdac1904.sk)