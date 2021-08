Fortuna Liga, 6. forduló: Ráijesztettek a Slovanra, de aztán megmutatta, ki az úr a háznál

Ráijesztett a Slovanra a Zlaté Moravce, amely már a 7. percben megszerezte a vezetést Pozsonyban – Čögley indítását követően Ďubek laposan, magabiztosan passzolt a hazai kapuba. Nem sokon múlt, hogy a vendégek kétgólos előnyre tegyenek szert, de a 34. percben Ďubek újabb lövése a kapufán csattant. A kimaradt helyzet megbosszulta önmagát, a Slovan közvetlenül a szünet előtt egyenlített: Zmrhal balról érkező beadását követően Henty kapásból a hosszúba bombázott. Rögtön a fordulást követően a vezetést is átvette az égszínkék csapat, Weiss lapos beadását nem tudta fogni Kira kapus, a kipattanóra pedig Henty csapott le, aki közelről a kapuba juttatta a labdát. Két perccel később harmadszor is betalált a Slovan, Čavrić tört be a hazai tizenhatosba, és középre húzódva lőtt, a labda pedig egy védőn megpattanva a rövid alsóban kötött ki. A továbbiakban is a pozsonyiak domináltak, több óriási helyzetet is kihagytak, de a végén azért negyedszer is sikerült betalálniuk: Henty senkitől sem zavartatva mehetett kapura, a kimozduló Kira mellett pedig higgadtan a kapuba lőtt. A Slovan győzelmével továbbra is hibátlan a bajnokságban.

Pontosztozkodással zárult a forduló rangadója, amit Nagyszombatban rendeztek. A vezetést Kaprálik révén a vendégek szerezték meg az ötödik percben, de a hazaiak még a félidő vége előtt Twardzik büntetőjével egyenlíteni tudtak. A második félidő is izgalmas, hajtós játékot hozott, de a hálók már többször nem rezdültek meg.



Eredmények:

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:1)

Gólszerzők: 43., 47., 82. Henty, 49. Čavrić – 7. Ďubek

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 42. Twardzik (11-esből) – 5. Kaprálik



A szombati eredmények:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 15. Bartoš – 45. Mashike Sukisa (11-esből), 78. Halabrín

AS Trenčín – ŠKF Sereď 0:0

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 0:0



A pénteki eredmény:

FK Pohronie – FC DAC 1904 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 15. Schäfer, 39. Dimun, 81. Sharani



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 4 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 3 gól

Henty (Slovan) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

(tt)