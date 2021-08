Fortuna-péntek, 6. forduló: Két szerencsés gól is kellett a DAC győzelméhez

Az első tíz perc nem sok érdemleges pillanatot hozott, a csapatok többnyire csak tapogatóztak, ismerkedtek egymással, a kapuk nem forogtak veszélyben. Az első komolyabb helyzet a vendégek előtt adódott: Ciganiks éles szögből leadott lövését Hrdlička középre ütötte ki, az érkező Fábry próbálkozását pedig nagy helyzetben blokkolták a védők. A 15. percben viszont már a kapuban táncolt a labda, méghozzá a hazaiban. Davis szabadrúgásból adta be a labdát, amit Divković fejjel csúsztatott tovább Schäferhez. A magyar játékostól viszont elpattant a labda Paluszekhez, aki próbált felszabadítani, de Schäfert találta el, a labda pedig róla a kapuba pattant. Rögtön a bekapott gól után feljebb tolta védekezését a Pohronie, próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, így a vendégek ellentámadásokból igyekeztek veszélyeztetni. A 23. percben Fábry előtt adódott helyzet, de 16 méterről nem találta el a kaput, majd Nicolaescu éles szögből leadott lövése csattant a kapufán. A túloldalon Badolo próbálkozása volt veszélyes, de akrobatikus mozdulattal a kapu fölé lőtt. A félidő végéhez közeledve Divković lövését blokkolták a hazai védők, az ezt követő szöglet viszont újabb DAC-gólt hozott. Hrdlička aláfutott a beadásnak, a túloldalon érkező Dimun pedig az üresen hagyott kapuba bólintott.

Rögtön a fordulást követően felzárkózhatott volna egy gólra a Pohronie, de Lačný közeli lövését bravúrosan hárította Jedlička. A garamszentkeresztiek támadója a mérkőzés folyamán többször is kihagyhatatlannak tűnő helyzetbe került, de ezek közül egyiket sem tudta gólra váltani. Az idő múlásával egyre idegesebbek lettek a hazaiak, így a játékvezetőnek többször is fel kellett mutatnia a sárga lapot, sőt a Pohronie edzőjét, Geri Gergelyt is figyelmeztette a spori. A hajrába érve eldöntötte a mérkőzést a DAC: Schäfer küzdött meg a labdáért a középpályán, majd egyből indította Sharanit, aki két védő kíséretében mehetett kapura, a kimozduló Hrdlička mellett pedig a kapuba lőtt. A hazaiak küzdöttek az utolsó pillanatig, de a DAC nem engedte magát nyomás alá helyezni, az eredmény pedig már nem változott.

A sárga-kékek így három ponttal távoztak Garamszentkeresztről, és ideiglenesen felléptek a tabella 5. helyére.

A pénteki eredmény:

FK Pohronie – FC DAC 1904 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 15. Schäfer, 39. Dimun, 81. Sharani



A forduló további programja:

Augusztus 28. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica (18:00)

AS Trenčín – ŠKF Sereď (18:00)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



Augusztus 29. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (20:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 4 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

(tt)