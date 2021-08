Fortuna Liga, 6. forduló: A DAC csak a három pont megszerzését tartja elfogadhatónak a Pohronie ellen

Rájár a rúd a DAC-ra, amely a Partizan elleni EKL-búcsút követően bár győzni tudott a Slovnaft Cupban, a bajnokságban egyelőre csak vergődik: az öt mérkőzésen gyűjtött öt pont nem túl acélos, főleg annak tudatában, hogy olyan csapatok ellen lépett pályára, mint a Michalovce, a Liptovský Mikuláš, a Sereď, a Senica és Trenčín, a nagyobb falatok (Slovan, Žilina, Spartak) pedig csak ezután következnek.

A gyenge játék mellett a csapatot sérülések is tizedelték. Davis és Blackman ugyan már visszatért a pályára, de a hosszabb ideje sérült Kalmár Zsolton kívül Dominik Kružliak, Schäfer András és Andrija Balić is kénytelen volt kihagyni a Trenčín elleni legutóbbi bajnokit. Németh Antal vezetőedző a soron következő találkozó előtt sem lehet teljesen nyugodt, hiszen Balić továbbra sem áll a rendelkezésére, Kružliak mellett pedig Brahim Moumou játéka is kérdéses. Jó hír viszont, hogy Schäfer felépült, így pénteken már pályára léphet.

A dunaszerdahelyiek ezúttal idegenben lépnek pályára, mégpedig a Pohronie vendégeként. A garamszentkeresztiek új edzővel, a Szeredről érkező Geri Gergellyel vágtak neki az új szezonnak, és bár eddig három vereség mellett csak egy győzelmet és egy döntetlent tudnak felmutatni, kellemetlen ellenfélnek számítanak, amely képes megnehezíteni a nagyok dolgát.

„Bár idegenben lépünk pályára, a legutóbbi eredményeink után nem lehet más célunk, csak a három pont megszerzése. Láttuk a Pohronie mérkőzéseit, mindegyik ellenfelének alaposan meggyűlt a baja a védelmük feltörésével. Remekül védekeznek, a támadósorban pedig van néhány tapasztalt futballistájuk. Ennek ellenére egyértelműen a győzelemre törekszünk, el akarjuk kezdeni a pontgyűjtést, és örömet szeretnénk okozni a szurkolóinknak. Nagyon fontos lenne győzni a válogatott szünet előtt”

– idézi a DAC hivatalos oldala Németh Antalt.

A bajnokság előző kiírásában kétszer futott össze a két együttes: augusztusban az azóta visszavonult Sidney Friede 93. percben szerzett találatával győztek a dunaszerdahelyiek Garamszentkereszten, a novemberi visszavágón viszont nem született gól a MOL Arénában.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2020/21-es szezonban:

Az egymeccses hátrányban lévő Slovan eddig hibátlan a bajnokságban, és minden esély megvan rá, hogy remek sorozatát a hétvége után is megőrizze, ugyanis a szezont gyengén kezdő aranyosmarótiakat fogadja. A ViOn egy hete szerezte meg idei első győzelmét, de nagy valószínűséggel nem most hétvégén fogja tovább gyarapítani pontjainak számát.

A forduló rangadóját Nagyszombatban rendezik, ahol a harmadik Spartak a listavezető Žilinát fogadja. A sárga-zöldek hétközben búcsúzni kényszerültek az Európa Konferencia Liga küzdelmeitől, így a továbbiakban teljes erővel a bajnokságra és a kupára koncentrálhatnak. A nagyszombatiakkal általában szoros mérkőzéseket játszanak, ezt megelőzően 2019 októberében tudtak nyerni soros ellenfelük otthonában.

Két döntetlen után újra három pontra pályázik a Trenčín, amely a Sereď együttesét látja vendégül. A statisztikák egyértelmű hazai sikerült jósolnak, ugyanis a trencséniek eddig négyszer fogadták a szeredieket és mindannyiszor győztek. Szintén a Sereď ellen szól, hogy idén eddig csupán egy pontot gyűjtött idegenben.

Tabellaszomszédok találkoznak Rózsahegyen, ahol a Michalovce vendégeskedik. A Ružomberok eddig veretlen a bajnokságban, és nagy esélye van rá, hogy a fordulót követően is annak mondhassa magát – a két csapat legutóbbi öt egymás elleni bajnokiján ugyanis mindannyiszor a hazai győzött.

A Senica egy hete Zsolnán elveszítette veretlenségét, hétvégén viszont a liga liptószentmiklósi újoncánál szerezne újabb fontos pontokat.



A 6. forduló programja:

Augusztus 27. (péntek)

FK Pohronie – FC DAC 1904 (20:00)



Augusztus 28. (szombat)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Senica (18:00)

AS Trenčín – ŠKF Sereď (18:00)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



Augusztus 29. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (20:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 4 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 2 gól

Žofčák (Michalovce) – 2 gól

Kanu (Michalovce) – 2 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 2 gól

Boateng (Trnava) – 2 gól

Brenkus (Ružomberok) – 2 gól

Lačný (Pohronie) – 2 gól

Malle (Pohronie) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

Weiss (Slovan) – 2 gól

Zmrhal (Slovan) – 2 gól

Sharani (DAC) – 2 gól

(tt)