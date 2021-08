DAC-Trenčín - Németh: "A hibák ellenére is jó volt a küzdőszellem"

Németh Antal (DAC): „Az első félidőben a Trenčín volt a jobb csapat. Sok hibával játszottunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit megbeszéltünk és amit szerettünk volna. A félidei szünetben megpróbáltunk ezen változtatni, igyekeztem segíteni a játékosoknak, és úgy érzem, hogy a második játékrész már a miénk volt, noha még mindig sok volt a hiba. Két dolgot is ki kell emelnem. Az egyik, hogy a szurkolóink végig velünk voltak. Megmondom őszintén, használtam is őket a motiválásnál, és úgy érzem, ez meg is látszott a teljesítményünkön. Bízom benne, hogy a szurkolóink továbbra is mellettünk lesznek, hiszen számukra ez a klub többet jelent a pályán elért eredményeknél. A másik dolog pedig a mentalitásunk. A hibák ellenére is jó volt a küzdőszellem. Kružliak, Schäfer és Balić ma sérülés miatt nem játszott. Előbbi kettő esete nem súlyos, remélem, hogy a Pohronie ellen már hadra foghatók lesznek. Balić állapotát pedig hétfőn fogjuk tisztábban látni. Az első öt fordulóval nem vagyok elégedett. Sokkal több pontot szerettünk volna gyűjteni. Remélem, hogy újabb öt forduló után már elégedettebb leszek.”

Peter Hlinka (Trenčín): „Érdekes mérkőzést láttunk. Az első félidőben domináltunk. Nem emlékszem, hogy a hazaiaknak a gólt leszámítva lett volna nagy helyzetük. Néhány lehetőségig eljutottunk, de a második játékrészben fordított volt a helyzet. Azt nagyon jól kezdték a vendéglátóink, az elején a felső lécet is eltalálták, és ők domináltak. Fifti-fifti volt annak esélye, ki talál be. Úgy érzem, amelyik csapat gólt lő, megnyeri a meccset. Egy támadó szellemű, nyílt találkozó volt, a döntetlent megérdemeltnek tartom. Fiatal csapatunk van, amely éhezik a sikerre. A saját játékunkat szeretnénk játszani. Kombinatív, dinamikus, presszingelős futballt. Lépésről lépésre haladunk, de ez az út. Persze vannak hibák, melyeket ki kell elemeznünk, de öt forduló után 70-80 százalékban elégedett vagyok.”



(dac1904.sk)