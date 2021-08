Fortuna-szombat, 5. forduló: Nem tudott nyerni, mégis az élre állt a Spartak

A Ružomberok ezt megelőzően kétszer is kikapott hazai pályán a Spartaktól, és nagy esélye volt rá, hogy megszakítsa ezt a sorozatot. A hazaiak egy kezezést követően már a 4. percben büntetőhöz jutottak, de Takáč hárítani tudta Brenkus lövését. A mérkőzés több ígéretes helyzetet is hozott egy és másik oldalon is, de betalálni egyik csapat sem volt képes. A Ružomberok így továbbra is őrzi veretlenségét, a nagyszombatiak pedig felállhattak a dobogó legfelső fokára.

Megszerezte idénybeli második győzelmét a Michalovce, amely az újonc Liptovský Mikuláš együttesét fogadta. A gól nélküli első félidőt követően a hazaiak szerezték meg a vezetést Kanu révén, majd húsz perccel később Žofčák növelte kétgólosra csapata előnyét. A liptószentmiklósiak erejéből már csak a szépítésre futotta a hajrában.



A szombati eredmények:

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 0:0

MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 51. Kanu, 71. Žofčák – 90+3. Švec



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gólszerző: 58. Chobot



A forduló további programja:

Augusztus 22. (vasárnap)

MŠK Žilina – FK Senica (18:00)

ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava (18:00)

FC DAC 1904 – AS Trenčín (20:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 2 gól

Žofčák (Michalovce) – 2 gól

Kanu (Michalovce) – 2 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 2 gól

Boateng (Trnava) – 2 gól

Brenkus (Ružomberok) – 2 gól

Lačný (Pohronie) – 2 gól

Malle (Pohronie) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

Weiss (Slovan) – 2 gól

Zmrhal (Slovan) – 2 gól

Sharani (DAC) – 2 gól



(tt)