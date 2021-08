Fortuna Liga, 3. forduló: Az eddig nyeretlen Sereďtől is kikapott a DAC

Bár szeredi lövéssel indult a mérkőzés, a DAC hamar átvette a kezdeményezést, az első tíz percben pedig kétszer is megszerezhette volna a vezetést. Schäfer emelése viszont jócskán elkerülte a kaput, Divković okos tekerésénél pedig Iliev kapus a levegőben úszva hárított. Az első játékrészben a sárga-kékek voltak aktívabbak, de a jobbról-balról érkező ívelésekkel nem tudtak veszélyeztetni. A 26. percben Taiwo került helyzetbe Balić ívelését követően, de centikkel a kapu mellé fejelt. Jedličkának fél óra elteltével kellett igazán résen lennie, ekkor egy rövid szögletet követően Morong veszélyeztetett, de nem tudott túljárni a cseh hálóőr eszén.

A második félidő sem hozott változást, továbbra is a két tizenhatos között folyt a játék, a szerediek védekeztek, a sárga-kékek pedig továbbra is ívelgetésekkel próbáltak helyzetbe kerülni. A 62. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Sereď: Gatarić húzott be középre, majd az üresen érkező Moronghoz továbbított, aki jó húsz méterről lőtt, a labda pedig a levegőben úszva a kapuba zúdult. Jedlička reagálni sem tudott. Szinte azonnal érkezhetett volna a DAC válasza, de Taiwo remek indítását követően a csereként beálló Rymarenko átemelte a kaput. A sárga-kékek próbáltak nagyobb sebességre kapcsolni, de nem tudták nyomás alá helyezni ellenfelüket, a passzok pontatlanok voltak, a támadásokban nem volt átütőerő. A hajrában újfent Rymarenko került helyzetbe, de Kružliak remek lekészítését követően nem találta el a kaput. A DAC az utolsó percekben sem tudott felülkerekedni ellenfelén, játékában egyáltalán nem volt benne a gól. A Sereď végül okosan a labdát távol tartva a kapujától kibekkelte az utolsó perceket, így begyűjtötte idei első három pontját.

Sorozatban harmadik győzelmét is megszerezte a Žilina, amely a Pohronie együttesét fogadta. A hazaiak már a második percben betaláltak Jambor révén. A 67. percben kétgólosra növelte előnyét a Žilina, ezúttal Bichakhchyan lőtt védhetetlenül a léc alá. A vendégek egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek, ezt pedig tovább fokozta, hogy Špiriak a 73. percben megkapta második sárga lapját, majd automatikusan villant a piros is. A hazaiak hamar ki is használták az emberelőnyt: újfent Bichakhchyan volt eredményes, megpattanó lövése utat talált a kapuba. A hajrában a vendégek kihasználták a zsolnai védelem pillanatnyi figyelmetlenségét, és Ladji Malle kilőtte a hosszú oldalt. Ez a gól viszont már csak a korrigálásra volt elég, a Žilina győzelmével átvette a vezetést a tabellán.

A pénteki és szombati mérkőzésről ITT és ITT írtunk bővebben.



Eredmények:

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 1:0 (0:0)

Gólszerző: 62. Morong

MŠK Žilina – FK Pohronie 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 2. Jambor, 67., 79. Bichakhchyan – 84. Ladji

Piros lap: 73. Špiriak (POH)



A szombati eredmény:

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 50. Trusa – 53. Yem, 82. Pirinen



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 27. Ďubek (11-esből) – 84. Pavlík

Piros lap: 73. Egert (SEN)



A forduló további programja:

Augusztus 9. (hétfő)

FC Spartak Trnava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)



Szeptember 22-én pótolják: MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava

A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Jambor (Žilina) – 3 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 2 gól

Kadák (Trenčín) – 2 gól

Ladji (Pohronie) – 2 gól

Myslovič (Žilina) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

(tt)