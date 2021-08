Fortuna-péntek, 3. forduló: A hajrában úszott el az aranyosmarótiak idei első győzelme

Aktívan kezdett mindkét csapat, egyik és másik kapu előtt is adódtak lehetőségek, de a játékosok sokáig pontatlanul céloztak. A 26. percben a DAC-tól igazolt Bednár egy szép cselt követően a kapufát találta el, majd a kipattanót is begyűjtötte, csakhogy a vendégektől Goslin felrúgta őt a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. A tizenegyest Ďubek magabiztosan értékesítette. A fordulást követően is inkább a hazaiak kezdeményeztek, a senicaiak viszont remekül védekeztek. A 73. percben megpecsételődni látszott a Senica sorsa, ugyanis Egert megkapta második sárga lapját, majd automatikusan a pirosat is, így idő előtt mehetett zuhanyozni. Minden jel arra utalt, hogy a forduló előtt még sereghajtó ViOn begyűjti idei első győzelmét a bajnokságban, de a hajrában szabadrúgáshoz jutott a vendég csapat, Mašulovič beadását követően pedig Pavlík fejjel egyenlített. A mérkőzés a 97. percig tartott, de több gól már nem született.



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 27. Ďubek (11-esből) – 84. Pavlík

Piros lap: 73. Egert (SEN)



A forduló további programja:

Augusztus 7. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (18:00)



Augusztus 8. (vasárnap)

MŠK Žilina – FK Pohronie (18:00)

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 (20:00)



Augusztus 9. (hétfő)

FC Spartak Trnava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)



Szeptember 22-én pótolják: MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava



A bajnokság állása a pénteki mérkőzést követően:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 2 gól

Jambor (Žilina) – 2 gól

Myslovič (Žilina) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

Abena (Slovan) – 1 gól

Begala (Michalovce) – 1 gól

Kanu (Michalovce) – 1 gól

Žofčák (Michalovce) – 1 gól

Andrić (L. Mikuláš) – 1 gól

Brenkus (Ružomberok) – 1 gól

Dopater (Ružomberok) – 1 gól

Ďubek (ViOn) – 1 gól

Jureškin (Sereď) – 1 gól

Križan (Slovan) – 1 gól

Lačný (Pohronie) – 1 gól

Lichý (Slovan) – 1 gól

Malle (Pohronie) – 1 gól

Pavlík (Senica) – 1 gól

Pinte (L. Mikuláš) – 1 gól

Procházka (Trnava) – 1 gól

Radić (Sereď) – 1 gól

Ratao (Slovan) – 1 gól

Ristovski (Trnava) – 1 gól

Schäfer (DAC) – 1 gól

Sukisa (Senica) – 1 gól

Sumbera (Senica) – 1 gól

Trajkovski (Trnava) – 1 gól

Tučný (Trenčín) – 1 gól

Vaško (Michalovce) – 1 gól

Weiss (Slovan) – 1 gól

Zmrhal (Slovan) – 1 gól

Sharani (DAC) – 1 gól

