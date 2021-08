Fortuna Liga, 3. forduló: Segít a DAC-nak a nagyszombati gyepszőnyeg?

Nehezen indult a 2021/22-es szezon a DAC számára, amely a bajnokság első fordulójában négy gólt kapott Nagymihályban, majd a Partizan elleni kettős vereséggel búcsúzott az Európa Konferencia Ligától. Németh Antaléknak egy hete hazai közönség előtt az újonc Liptovský Mikuláš ellenében sikerült megszakítaniuk rossz sorozatukat.

Most hétvégén újfent papíron gyengébb ellenfél következik, mégpedig Nagyszombatban a Sereď. A galántai járásbeli város csapata az alsóház első helyén fejezte be az előző szezont, így játékban volt a Konferencia Liga selejtezőjéért, a play offban viszont mindjárt az elődöntőben elvérzett a későbbi győztes Žilinával szemben. A felkészülés nem alakult jól a szerediek számára, akik hét mérkőzésükből csupán egyet tudtak megnyerni, ötöt pedig elveszítettek. A bajnokság új kiírását sem kezdték jól, előbb Zsolnán kaptak egy hármast, majd „hazai pályán“ a Ružomberokkal szemben is alulmaradtak. Két fordulót követően csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a Liptovský Mikulášt és a Zlaté Moravce együttesét.

„Semmiképpen sem lesz egyszerű dolgunk, de előnyünkre válhat, hogy a nagyszombati stadionban lépünk pályára, ahol minőségi a gyepszőnyeg. A Sereď egy harcos gárda, így mindenképpen nehéz meccsre számítok”

– idézi a DAC hivatalos oldala Martin Rymarenkót, a csapat támadóját.

A DAC szurkolói minden bizonnyal szívesen emlékeznek vissza csapatuk utolsó hazai bajnokijára a Sereď ellen, amelyre tavaly augusztusban került sor. A sárga-kékek akkor Bernd Storck irányításával gólfesztivált rendeztek a MOL Arénában és meg sem álltak hat gólig (a kétgólos Balić mellett Ramirez, Divković, Davis és Kalmár egyszer talált be). A decemberi visszavágó már nem a dunaszerdahelyiek szája íze szerint alakult: Morong találatával győzni tudott a Sereď, a DAC-nak pedig az sem segített, hogy Lačný kiállításával húsz percen keresztül emberhátrányban játszottak a hazaiak.

Hogy valóban segít-e a nagyszombati gyepszőnyeg a DAC-nak, az vasárnap este kiderül.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2020/21-es szezonban:

A Žilina, a Trnava és a Slovan hétközi kupaszereplése miatt a Fortuna Liga üzemeltetői alaposan szétszabdalták a 3. fordulót: az első mérkőzésre szokásosan pénteken kerül sor, ezen a sereghajtó ViOn fogadja a szezont meglepően jól kezdő Senicát.

Szombaton csupán egy mérkőzést rendeznek, mégpedig a Michalovce-Trenčín összecsapást. Az idényt mindkét csapat kiütéses győzelemmel kezdte, egy hete viszont előbbi Garamszentkereszten, utóbbi pedig Pozsonyban szenvedett 0:2-es vereséget.

A Sereď-DAC találkozó mellett a Žilina és a Pohronie mérkőzik meg vasárnap. A sárga-zöldek remek formában várják a hétvégi mérkőzést: a Konferencia Ligában előbb a grúz Dila Gori, majd a ciprusi Apollon együttesét búcsúztatták, most csütörtökön pedig a kazah Tobol otthonában is győzni tudtak. A bajnokságban a szeredieket és az aranyosmarótiakat fektették két vállra úgy, hogy még gólt sem kaptak. A garamszentkeresztiek ellen hazai győzelmen kívül minden más eredmény meglepetésnek számítana.

A Spartak Trnava csak hétfőn lép pályára, méghozzá hazai pályán az újonc Liptovský Mikuláš ellen. A nagyszombatiak a máltai Mostán és az erdélyi Sepsiszentgyörgyön léptek túl a nemzetközi kupaporondon, hétközben pedig gól nélküli döntetlent játszottak az izraeli Maccabi Tel Avivval. A bajnokságot is meggyőző játékkal kezdték, legutóbb viszont meglepetésre kikaptak Senicán.

A Ružomberok-Slovan találkozót elhalasztották, csupán szeptember 22-én pótolják.



A 3. forduló programja:

Augusztus 6. (péntek)

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica (20:00)



Augusztus 7. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín (18:00)



Augusztus 8. (vasárnap)

MŠK Žilina – FK Pohronie (18:00)

ŠKF Sereď – FC DAC 1904 (20:00)



Augusztus 9. (hétfő)

FC Spartak Trnava – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)



Szeptember 22-én pótolják: MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 2 gól

Jambor (Žilina) – 2 gól

Myslovič (Žilina) – 2 gól

Taiwo (DAC) – 2 gól

Abena (Slovan) – 1 gól

Begala (Michalovce) – 1 gól

Kanu (Michalovce) – 1 gól

Žofčák (Michalovce) – 1 gól

Andrić (L. Mikuláš) – 1 gól

Brenkus (Ružomberok) – 1 gól

Dopater (Ružomberok) – 1 gól

Jureškin (Sereď) – 1 gól

Križan (Slovan) – 1 gól

Lačný (Pohronie) – 1 gól

Lichý (Slovan) – 1 gól

Malle (Pohronie) – 1 gól

Pinte (L. Mikuláš) – 1 gól

Procházka (Trnava) – 1 gól

Radić (Sereď) – 1 gól

Ratao (Slovan) – 1 gól

Ristovski (Trnava) – 1 gól

Schäfer (DAC) – 1 gól

Sukisa (Senica) – 1 gól

Sumbera (Senica) – 1 gól

Trajkovski (Trnava) – 1 gól

Tučný (Trenčín) – 1 gól

Vaško (Michalovce) – 1 gól

Weiss (Slovan) – 1 gól

Zmrhal (Slovan) – 1 gól

Sharani (DAC) – 1 gól

(tt)