DAC-Liptovský Mikuláš – Németh: "Nemcsak a három pontért küzdöttünk, hanem a szurkolóinkért is"

Németh Antal (DAC): „Számítottunk rá, hogy nehéz meccs vár ránk, mert három vereség után voltunk. Kétszer kikaptunk a Partizan Belgrádtól, és az első bajnokinkon is alulmaradtunk Nagymihályban. A csütörtöki találkozón sok energiát vesztettünk. Ez a mérkőzés azonban nem csak a fizikai, hanem sokkal inkább a mentális oldaláról is szólt. Több pontot akartunk szerezni, és jobb eredményt akartunk elérni, mint eddig. Saját magunkat is szerettük volna legyőzni. Meg kellett oldanunk a feladatot, hogy visszaállítsuk az önbizalmunkat arra a szintre, ahol a három korábbi meccs előtt volt. Nemcsak a három pontért küzdöttünk tehát, hanem az önbizalmunkért és a szurkolóinkért is. Tudom, hogy három elvesztett meccs után nekik sem volt könnyű. Nem volt egyszerű az első percben szerzett gól után, de ma ezt megoldottuk.”

Marek Petruš (Liptovský Mikuláš): „Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a hazaiaknak a megérdemelt győzelemhez, ami viszont nem született könnyen. Mindjárt az első akcióból betaláltunk az első percben, de a vendéglátóink jópár gólhelyzetet kidolgoztak még az első félidőben. Ebben a játékrészben nekünk is volt még két lehetőségünk. Az öltözőbe kapott gól bánt a legjobban. A DAC a második félidőt ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta. Nyomás alatt tartott bennünket. A második gól után élénkebb volt a játékunk. A gólokat a saját hibáinkból kaptuk, akárcsak múlt héten a Slovan ellen. A végén igyekeztünk kiegyenlíteni, de helyzetbe hoztuk a DAC-ot, és eldőlt a mérkőzés. Négy játékosom is lesérült a meccsen. Nem szeretném a bírók teljesítményét értékelni, de néhány párharcot keményebben is büntethettek volna. Az első négy fordulóban azokkal a csapatokkal játszunk, melyek az európai kupaporondon is megméretik magukat a nyáron. Azt gondolom, hogy számunkra csak a negyedik fordulót követően indul a verseny. Meg kell dicsérnem a játékosaimat. Tanulunk, én pedig szívesen adok lehetőséget a hazai fiatal játékosoknak.”



(parameter)