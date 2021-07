Fortuna Liga, 2. forduló: Az újonc ellen szakítaná meg rossz sorozatát a DAC

Nehéz idők járnak Dunaszerdahelyen, pontosabban a DAC háza táján, amely az új idényben eddig mindhárom tétmérkőzését elveszítette úgy, hogy mindössze egy gólt szerzett. Minden a Partizan elleni idegenbeli EKL-találkozóval kezdődött, amelyen a sárga-kékek akár 5-6 gólos vereséget is szenvedhettek volna, de a kapuban brillírozó Martin Jedlička jóvoltából csupán egyszer találtak be a szerbek. Vasárnap aztán jött a sokk: a DAC lélektelen játékkal 1:4-es zakót kapott Nagymihályban, a bajnokság első fordulójában. A dunaszerdahelyiekre csütörtökön újfent EKL-szereplés várt, ezúttal a MOL Arénában, több ezer néző előtt. Bár Németh Antalék fogadkoztak, hogy mindent megtesznek az eredmény megfordításáért, valamint a továbbjutásért, és meg is voltak a helyzeteik, mégis a Partizan nyert két góllal, így a DAC máris búcsúzott az európai kupaküzdelmektől.

„Ma még szomorkodhatunk, de holnap már teljes erővel a Fortuna Ligára kell koncentrálnunk, ahol sajnos elment az első mérkőzés. Az átigazolási időszak, azaz augusztus végéig még sok idő van hátra, bármi elképzelhető. Azon dolgozunk, hogy jó csapatunk legyen, és próbáljunk minél sikeresebbek lenni a bajnokságban. Előre kell lépnünk a helyzetkihasználásban. A három meccs, egy lőtt gól ellenére továbbra is azt mondom, hogy nagyon tehetséges csatáraink, illetve játékosaink vannak”

– nyilatkozta Németh Antal a csütörtöki EKL-búcsút követően.

A sárga-kékek a bajnokság újonca, a Liptovský Mikuláš ellen szakíthatják meg rossz sorozatukat, amely vasárnap látogat Dunaszerdahelyre. Az északiak a Banská Bystrica szezon végi nyeretlenségi szériájának köszönhetően végeztek a II. liga első helyén. Bár jól kezdték a felkészülést (megverték a Michalovcét és a Pohroniet, majd döntetleneztek a Banská Bystricával), utolsó öt meccsükön kikaptak, miközben olyan csapatok ellen léptek pályára, mint a Slovácko, a Wisla Krakow, a Sigma Olomouc, az Opava vagy a Trebišov. Ugyancsak vereséggel kezdték a bajnokságot: a bajnoki címvédő Slovan ellen négy percig reménykedhettek az esetleges pontszerzésben, de aztán megmutatkozott a két csapat közti különbség.

Papíron tehát a leggyengébb csapat látogat Dunaszerdahelyre, így remek alkalom lehet Németh Antal fiai számára, hogy feledtessék az elmúlt napok csalódásait. „Remélem, hogy a Liptószentmiklós ellen már megtörtjük a gólcsendet. Mindig hangoztatom, hogy minden játékos hasznos játékos, de nem biztos, hogy aki most jól játszott, az a hétvégén is játszani fog” – tette hozzá a sárga-kékek vezetőedzője a Partizan elleni találkozó után.

A DAC és a Liptovský Mikuláš utoljára a 2012/13-as szezonban találkozott a második ligában, mégpedig háromszor is, és mindannyiszor a hazai csapat nyert – kétszer az északiak (1:0, 2:1), egyszer a sárga-kékek (3:0).

A forduló pénteken este a Sereď-Ružomberok összecsapással kezdődik. Egyik csapat sem lehet elégedett a szezonkezdéssel: előbbi háromgólos zakót kapott Zsolnán, utóbbi pedig csak döntetlenezett a nem túl acélos Senicával.

A trencséniek fogadkoztak, hogy idén szívesen megkevernék a lapokat a bajnokságban, ennek hangot adva pedig négy góllal ki is tömték az aranyosmarótiakat. Most szombaton a Slovan otthonába látogatnak, ahol bizonyíthatják, hogy a nagy szavak és a négygólos győzelem nem volt véletlen. Ehhez persze a pozsonyiaknak is lesz egy-két szavuk, akik győzelemmel feledtetnék a hétközi BL-búcsút.

A zsolnaiak és a nagyszombatiak is győzelemmel kezdték az új idényt, sőt csütörtökön továbbjutásnak örülhettek az Európa Konferencia-ligában. Hétvégén előbbiek Aranyosmaróton, utóbbiak pedig Senicán koronázhatják meg sikereiket. A Michalovce egy hete a forduló meglepetését okozta azzal, hogy kiütötte a DAC-ot, most a Pohronie otthonában szerezhet újabb pontokat.



A 2. forduló programja:

Július 30. (péntek)

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok (20:00)



Július 31. (szombat)

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce (18:00)

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín (20:00)



Augusztus 1. (vasárnap)

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina (18:00)

FK Senica – FC Spartak Trnava (18:00)

FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (18:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 2 gól

Myslovič (Žilina) – 2 gól

Abena (Slovan) – 1 gól

Begala (Michalovce) – 1 gól

Kanu (Michalovce) – 1 gól

Žofčák (Michalovce) – 1 gól

Jambor (Žilina) – 1 gól

Križan (Trenčín) – 1 gól

Lichý (Slovan) – 1 gól

Pinte (L. Mikuláš) – 1 gól

Procházka (Trnava) – 1 gól

Ratao (Slovan) – 1 gól

Taiwo (DAC) – 1 gól

Trajkovski (Trnava) – 1 gól

Tučný (Trenčín) – 1 gól

Vaško (Michalovce) – 1 gól

(tt)