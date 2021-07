DAC-Partizan - Németh: "Büszke vagyok a fiúkra"

Németh Antal (DAC): „Nagyon nehéz bármit is mondani egy ilyen mérkőzés után. Nagyon sajnáljuk a vereséget. A játékosaim mindent megtettek, hogy a pályán eltüntessék a két csapat közti különbséget. Büszke vagyok a fiúkra. Sajnálom, hogy nem tudtuk hozzásegíteni Szlovákiát ahhoz, hogy jobb koefficienst szerezzenek a hazai bajnokság csapatai a nemzetközi színtéren. Ma még szomorkodhatunk, de holnap már teljes erővel a Fortuna Ligára kell koncentrálnunk, ahol sajnos elment az első mérkőzés. Az átigazolási időszak, azaz augusztus végéig még sok idő van hátra, bármi elképzelhető. Azon dolgozunk, hogy jó csapatunk legyen, és próbáljunk minél sikeresebbek lenni a bajnokságban. Előre kell lépnünk a helyzetkihasználásban. A három meccs, egy lőtt gól ellenére továbbra is azt mondom, hogy nagyon tehetséges csatáraink, illetve játékosaink vannak. Nehéz az Európa Konferencia Ligát a felkészülési időszakhoz hasonlítani, amikor sok gólt szereztünk, de remélem, hogy annak a lendületes támadófutballnak, amit játszani szeretnénk, meglesz az eredménye. Kicsit türelmesebbnek kell lenni. Remélem, hogy a Liptószentmiklós ellen már megtörtjük a gólcsendet. A találkozó előtt a tizenegyesrúgásokat is gyakoroltuk. Balić az esetek szinte száz százalékában belőtte a büntetőket, ma ez így alakult. Az ő beállítása is a terv része volt. Bár bevallom, egy kicsit később terveztem őt a pályára küldeni, de Nebyla sérülése miatt már a szünet után beállt. Az az ő feladata, hogy vezér legyen, és irányítsa a játékot, nekem pedig az, hogy átbeszéljem vele a teljesítményét, és felkészítsem őt a hétvégi találkozóra. Sharanit azért neveztem a kezdőbe, mert úgy gondoltuk, hogy az ő erényei nagyon hasznosak lehetnek a csapatnak az első félidőben. Mindig hangoztatom, hogy minden játékos hasznos játékos, de nem biztos, hogy aki most jól játszott, az a hétvégén is játszani fog.”

Aleksandar Stanojević (Partizan Belgrád): „Örülök a győzelemnek. Sikerült kihasználunk a helyzeteinket, melyekből most kevesebb volt, mint egy hete, amikor legalább öt százszázalékos lehetőségünk is adódott a gólszerzésre. Ma jó volt a helyzetkihasználásunk. A hazaiaknak is megvoltak a helyzeteik, de nem éltek velük. Örülünk a kettős győzelemnek és, hogy továbbjutottunk a harmadik selejtezőkörbe.”



(dac1904.sk)