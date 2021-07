Új címere lesz a DAC-nak

A július 15-i Újpest elleni barátságos mérkőzés után lesz a DAC új címerének hivatalos bemutatója. Az új logó a MOL Aréna kijelzőjén és az interneten is egyszerre lesz látható, pontosan 19 óra 04 perckor.

A 2021/22-es szezon kezdete előtt logót vált a DAC. A már két éve betervezett logócsere célja, hogy a klub ismét megújuljon, és ezzel is megmutassa, hogy egy modern és győztes csapatról van szó. Több hónapnyi összetett munka eredménye az új jelkép, amely az elmúlt évek folyamatos fejlődésére tesz pontot – írja a dac1904.sk.

„Az utóbbi hét évben új akadémiát hoztunk létre, hogy tanítsuk és neveljük a jövő generációit. Modern stadiont építettünk, ahol – ha engedik - együtt élvezhetjük a foci örömét. A korszerű edzőközpontunk nemzetközi szintű hátteret biztosít a labdarúgóink számára. Bajnokesélyes csapat vagyunk, ott vagyunk a nemzetközi porondon. Így hát a növekedésünk és fejlődésünk velejárója, hogy a 2021/22-es szezontól a címerünk is megújuljon” – mondta el Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa.

A klub új jelképét egyszerre több helyen, egy időben lehet majd megtekinteni.

Július 15-én, csütörtökön, a MOL Arenában az Újpest elleni barátságos meccs után a találkozón részt vevő nézők a helyszínen láthatják.

Ám azok sem maradnak le, akik nem lesznek ott a találkozón: ezzel egyidőben az interneten is meg fog jelenni a logót bemutató imázsfilm. A közösségi médiában – a Facebook-on, az Instagramon és YouTube csatornán -, valamint a klub honlapján is megtekinthető lesz. Sőt, egy új weboldal is készül, ahol az új címerrel kapcsolatos minden fontos információ egy helyen megtalálható.

A bemutató pontos időpontja nem véletlen, hiszen a 19:04 a csapat keletkezésének dátumára utal.



(dac1904.sk)