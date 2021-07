Rymarenko, Nicolaescu, Divković és Balić találataival 4:2-re nyert a DAC a Szombathelyi Haladás ellen

Németh Antal vezetőedző a válogatott játékosok (Eric Davis, Eric Ramirez, Schäfer András) és a hosszútávú sérültek (Kalmár Zsolt, Cesar Blackman) mellet Dominik Kružliak játékára sem számíthatott, aki oltás után van. Kisebb sérülés miatt kiesett Sebastian Nebyla és Brahim Moumou is, míg Martin Jedlička szabadot kapott. Ellenkezőleg, a prágai Slaviától érkező új szerzemény, Martin Vantruba első alkalommal védett a DAC színeiben.

A kezdeti fölény ellenére a vendégek szerezték meg a vezetés, miután első komolyabb helyzetükben Tóth Milán közelről átlőtte Veszelinovot – 0:1. Egy percen belül sikerült egyenlíteniük a dunaszerdahelyieknek. Rymarenko oldalról beküldött labdája Verpecz kapus „segítségével” a hálóban kötött ki – 1:1. A 36. percben – a nyári felkészülésben első alkalommal – vezetésbe kerültek: egy tetszetős kombináció végén Nicolaescu talált be – 2:1.

Fordulás után jobban kezdett a Haladás, és az 59. percben Horváth némi szerencsével (Vantruba tisztázása Braunról épp elé pattant) az üres kapuba célozva egyenlített – 2:2. Horváth pár perc múlva meg is fordíthatta volna az eredményt, ám ajtó-ablak helyzetben lövés helyett a Csilushoz passzolt, pontatlanul. A 66. percben a DAC büntetett, egy újabb formás támadás végén Divković szerezte meg második találatát a felkészülésben – 3:2. A végeredményt tíz perccel a vége előtt a csapatkapitány, Andrija Balić állította be, aki a Taiwo buktatásáért megítélt büntetőt vágta a hálóba – 4:2.

További két edzőmérkőzés vár még a DAC-ra a nyári felkészülés során. Az elsőt jövő pénteken, július 9-én, 17:00 órától rendezik, amikor a Vasas Budapest csapata látogat a MOL Akadémiára.

DAC 1904 - Szombathelyi Haladás 4:2 (2:1)

Góllövők: 19. Rymarenko, 36. Nicolaescu, 66. Divković, 80. Balić (11 m) - 18. M. Tóth, 59. Horváth

Sárga lap: 51. Balić

Játékvezető: Kišš - Štofik, Choreň, 125 néző

DAC: Veszelinov (46. Vantruba) - Braun, Beskorovainyi (71. Njie), Malý - Rymarenko (71. Vera), Andzouana, Balić, Veselovský (60. Fábry), Brunetti - Sharani (46. Divković), Nicolaescu (60. Taiwo). Edző: Németh Antal.

Haladás: Verpecz (76. Pataki) - Kállai (46. Doktorics), Mocsi, Németh (K), Debreceni (76. Tarjan) - Holdampf (46. D. Tóth), Csilus (84. Dezamits), Rácz (46. Horváth, 84. Illés), Szekér (46. Kiss) - M. Tóth (46. Hegedűs), Dragóner (73. Szijjártó). Edző: Németh Szabolcs.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 7:5, mellé 3:5

Szöglet - 2:3

Les - 1:2

Németh Antal és Németh Szabolcs vezetőedzők értékelése a tegnapi edzőmérkőzés után

Németh Antal, DAC: „A mérkőzésnek voltak olyan részei, amelyekkel elégedett voltam és olyanok is, amelyekkel nem. Örülök a győzelemnek, és bár tudom, hogy a felkészülés során nem számít az eredmény, azért kellemes érzés volt két vereséget követően nyerni, jót tesz a léleknek. Tény, hogy a játékosok fáradtak voltak, hiszen a harmadik találkozónkat játszottuk nyolc nap alatt. Ez akkor is sok, ha megpróbáltuk egyenletesen elosztani a terhelést. Jövő héten elkezdjük a támadásvezetésünket taktikailag begyakorolni, hogy még hatékonyabbak legyünk, még kevesebb labdát veszítsünk az ellenfelek támadózónájában és hogy még több helyzetet dolgozzunk ki. Természetesen a védekezésben felmerülő hiányosságokat is folyamatosan javítjuk.”

Németh Szabolcs, Szombathelyi Haladás: „Számunkra ez egy nagyon jó erőmérő volt, hiszen a szlovákiai élvonal egyik legjobb csapatával mérkőztünk meg. Azt gondolom, hogy magában a játékban tisztességesen helytálltunk, emelt fővel távozhatunk Dunaszerdahelyről. Ezen a meccsen kijöttek azok a hibák, amelyeket a felkészülés folyamán ki kell javítanunk, viszont a játékunkban nagyon sok pozitívum is volt. Az új szezonban a tabella felső harmadában szeretnénk mozogni. Keményen dolgozunk és bízom benne, hogy ennek köszönhetően akár meglepetést is képesek leszünk okozni ezzel a fiatal gárdával.”



(dac1904.sk)