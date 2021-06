Németh Antal szerint nem vallott szégyent a DAC a Salzburg elleni előkészületi mérkőzésen

Németh Antal 19 játékosnak adott lehetőséget az ausztriai edzőtáborba utazó 22 fős keretből, csak Horváth Attila, Dominik Veselovský és Creighton Braun nem léptek pályára. Kalmár Zsolt és Cesar Blackman sérülés, míg Eric Davis, Eric Ramirez és Schäfer András válogatottbeli kötelességeik miatt hiányoznak.

Hazai fölénnyel indult a találkozó, aminek a 12. percben Okafor távoli csavarásával meg is lett az eredménye. A „Bikák” továbbra is uralták a mezőnyt, ám Jedličkának igazán nagyot nem kellett védenie. A félidő végén a sárga-kékek is felbátorodtak, Balić első helyzete még kimaradt, ám egy perccel később Divković szemfülesen lecsapott egy pontatlan hazai átadásra, és kapásból kiegyenlített.

A második félidőre 11 cserével állt fel a hazai gárda, de így is inkább a salzburgiak akarata érvényesült. Négy perc alatt el is döntötték a mérkőzés sorsát: előbb Dorgeles fejezett be közelről egy látványos akciót, majd Mwepu megpattanó lövése kötött ki Veszelinov háta mögött. Tiszta helyzete a DAC-nak is volt, Balić jó pozícióból lőtt erőtlenül, majd Fábry az ötösről a kapu mellé.

A találkozóval véget ért az egyhetes ausztriai összpontosítás. Hétfőtől hazai környezetben folytatódik a nyári felkészülés, melynek második mérkőzésén június 30-án, szerdán 18:00 órától a Ferencváros vendégeként lép pályára a DAC.

FC Red Bull Salzburg - DAC 1904 3:1 (1:1)

Seekirchen am Wallersee, Ausztria, 2021. június 25., péntek, 18:00 ó, borult idő, +20°C

Góllövők: 12. Okafor, 60. Dorgeles, 64. Mwepu - 37. Divković

Sárga lap: 46. Guindo

DAC: Jedlička (46. Veszelinov) - Malý (73. Brunetti), Kružliak, Beskorovainyi - Vera (79. Rymarenko), Andzouana (61. Nebyla), Njie, Balić (73. Fábry), Moumou (61. Bencze) - Divković (61. Nicolaescu), Taiwo (79. Sharani). Edző: Németh Antal.

Salzburg: Mantl (46. Köhn) - Kristensen (46. Ludewig), Wöber (46. Solet), Onguéné (46. Okoh), Böckle (46. Guindo) - Capaldo (46. Bernede), Diambou (46. Mwepu), Sucic (46. Junuzovic), Kjaergaard (46. Amankwah) - Okafor (46. Havel), Adamu (46. Dorgeles). Edző: Matthias Jaissle.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 7:3, mellé 9:3

Szöglet - 5:1

Les - 7:1

Edzői értékelések:

Németh Antal, DAC: „Nyilván az eredménnyel nem lehetek elégedett, mert minden mérkőzésen nyerni akarunk, viszont szerintem semmiképp sem vallottunk szégyent. Készültünk arra, hogy a Salzburg fogja többet birtokolni a labdát, ezért a meccsen elsősorban a védekezést, a gyors ellentámadásba való átmenetet és az agresszív letámadást gyakoroltuk. Ezt többször is sikerült megvalósítanunk. Lesz lehetőségünk arra, hogy a pozitív és akár a negatív dolgokat is megmutassuk a játékosoknak. Nagyon sok mindenen kell még dolgoztunk. Most a védekezést és az átmeneteket gyakoroltuk. Nyilván szeretnénk magasabban védekezni és letámadni az ellenfeleket, majd a játékstílusunk folyamatos építésével szeretnénk fokozatosan többet birtokolni a labdát, mert a bajnokságban biztosan lesznek olyan ellenfeleink, amelyek ellen erre nagy szükségünk lesz. Nagyon sok tiszta helyzetünk volt, és ezért is mondhatom, hogy az összpontosításon begyakorolt dolgok közül többet is sikerült megvalósítani. A csapat komoly terhelést kapott Ausztriában. Mi a felkészülés második hetének a végén járunk, míg a Salzburg csak az első hétben, így nagyon nehéz bármit is leszűrni. Elégedett vagyok az edzőtáborban elvégzett munkával, a játékosok nagyon sokat dolgoztak, akárcsak a mai mérkőzésen. A helyszín nagyon jó volt, ezért joggal reménykedem abban, hogy a felkészülésnek köszönhetően sikerül egy jó szezont abszolválnunk.”

Matthias Jaissle, Red Bull Salzburg: „Nagyon elégedett vagyok a játékosaim teljesítményével. A hét folyamán abszolvált első intenzív edzések után jó mérkőzést játszottunk. Lényegében még csak az egymással való ismerkedés fázisában vagyunk, és szeretnénk ezen továbbra is dolgozni az összpontosítás alatt. Láttam néhány nagyon jó dolgot, viszont vannak olyan elemek is, amelyeken még dolgoznunk kell.”



(dac1904.sk)