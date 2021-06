Megkezdte a nyári felkészülést a DAC

Hétfőn pontban déli 12-kor a DAC számára is megkezdődött a nyári felkészülési időszak. Németh Antal vezetőedzőnek 4 kapus és 16 mezőnyjátékos állt a rendelkezésére az első napon.

Három hét szünet után telt meg újra élettel a MOL Football Academy főépülete, ahol jó hangulatban és nagy elszántsággal kezdődött meg a közös munka.

A játékosok a háromhetes pihenőre is kaptak individuális edzésterveket. Ezek elvégzését folyamatosan figyelte az edzői stáb, hétfőn pedig belépő méréseket abszolváltak a futballisták. „A mozgástartomány, robbanékonyság, maximális erő és az állóképesség felmérése zajlik ma. Ezeket a paramétereket a szezon végén is lemértük. Összehasonlítjuk az eredményeket, ezek alapján dolgozzuk ki az edzéstervet, így a játékosok individuális terhelést kapnak az előttünk álló napokban és hetekben” – magyarázta Gábriš Csaba erőnléti edző.

A kerettagok fokozatosan, négy csoportra osztva érkeztek a klub edzőközpontjába. A tavaszi csapatból többen is hiányoztak. Mint ismeretes, Jannik Müller, Vida Máté és Isaac Christie-Davies távoztak, Sidney Friede pedig térdsérülése miatt befejezte a pályafutását. Niklas Sommer szerződése június 30-án lejár, a német jobbhátvéd szintén elhagyja a klubot. Egyelőre hiányzik a hosszabb ideig sérült Kalmár Zsolt, Cesar Blackman páros is. Válogatottbeli kötelességei miatt Eric Davis, Eric Ramirez és Schäfer András később csatlakoznak a társakhoz, úgyszintén Luciano Vera, Sebastian Nebyla és Zuberu Sharani (utóbbi Nagymihályban töltötte a tavaszt).

Régi-új arcnak Andrej Fábry és Malý Matúš számít, akik szeredi, illetve senicai vendégjátékuk után tértek vissza. Somorjáról Martin Rymarenko és Dominik Veselovský érkezett. Egy teljes újoncot is fogadhattak a klubnál a 21 éves Bencze Márk személyében. Az egykori magyar korosztályos válogatott szélső próbajátékon vesz részt.

„Nagyon vártuk a felkészülés kezdetét, és hogy újra láthassuk egymást. A háromhetes pihenő alatt testben és lélekben is feltöltődtük. Kemény munka vár ránk, célunk alaposan felkészülni a bajnoki rajtra, az Európa Konferencia-ligára és a szlovák kupára. Ez lesz a felkészülés alapja. Annak is örülünk, hogy a Marseille és a Nice után egy újabb európai elitcsapattal, a Salzburggal is megmérkőzhetünk. Ez egy remek teszt lesz számunkra, meglátjuk, mire vagyunk képesek, és hogy hol kell még javulnunk” – nyilatkozta az első napon Dominik Kružliak csapatkapitány.

„Bízom benne, hogy mindenki olyan motivált, mint én. A mai mérések alapján fogjuk adagolni a terhelést. Péntekig itthon készülünk, majd következik az ausztriai edzőtábor. A felkészülési időszakban nagyon fontos lesz, hogy az erőnlét mellett játékban is előre lépjünk. A távozó játékosokat mindenképp szeretnénk pótolni, a potenciális jelöltekkel a tárgyalások folyamatban vannak” – fűzte hozzá Németh Antal, a DAC vezetőedzője.

A DAC első edzésnapján részt vettek: Jedlička, Száraz, Veszelinov, Horváth – Beskorovainyi, Balić, Braun, Brunetti, Andzouana, Njie, Moumou, Kružliak, Taiwo, Divković, Nicolaescu, Fábry, Malý, Veselovský, Rymarenko, Bencze

Hiányzók:

Schäfer, Davis, Ramirez – válogatottak

Vera, Nebyla és Sharani – később csatlakoznak

Kalmár, Blackman – sérülés

Az edzői stáb:

Vezetőedző: Németh Antal

Kapusedző: Martin Raška

Erőnléti edző: Gábriš Csaba

Videóelemző és segédedző: Tristan Thomas

A nyári felkészülés programja:

Június 14., hétfő: a felkészülés kezdete

Június 18. – június 25.: edzőtábor, Fügen, Ausztria

Június 25., péntek 18:00 ó: Red Bull Salzburg (osztrák, 1. liga) – DAC, Eugendorf, Ausztria

Június 30., szerda: az ellenfél és a helyszín egyelőre szervezés alatt

Július 3., szombat: DAC – Szombathelyi Haladás (magyar, 2. liga), Dunaszerdahely

Július 10., szombat: DAC – Vasas Budapest (magyar, 2. liga), Révkomárom

Július 15., csütörtök: az ellenfél és a helyszín egyelőre szervezés alatt

A Fortuna Liga új idényét július 25-én, Nagymihályban kezdi a DAC. Három nappal korábban játssza az első találkozóját az Európa Konferencia-ligában.



(dac1904.sk)