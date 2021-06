DAC: Eric Ramirez a 2021-es tavasz legjobbja

Kalmár Zsolt és Martin Jedlička két és fél éves uralkodását Eric Ramirez törte meg. A venezuelai csatár megnyerte a DAC által rendezett ankétot, amelyen a tavaszi idény legjobb játékosát keresték. Ramirez nagyszerű félszezont produkált, 13 bajnoki mérkőzésen 9 gólt lőtt, valamint új klubrekordot is felállított, miután sorozatban hat ligameccsen talált be legalább egyszer. Főleg ennek tudható be, hogy – első ízben – leelőzte az összes csapattársát.

Ramirez a beérkező szurkolói szavaztok közel 26 százalékát gyűjtötte be, és több mint 3 százalékkel utasította maga mögé az őszi nyertes Kalmár Zsoltot. A bronzérmes pozíciót Schäfer András szerezte meg, szintén először. Hármójukra érkezett a szavaztok több mint 62 százaléka.

A szavazás a DAC honlapján zajlott 2021. június 2. és 9. között. A szurkolók abból a 23 játékosból választhattak, akik színeinkben legalább egyszer pályára léptek a Fortuna Liga 2020/21-es idényének tavaszi mérkőzésein.

Az online voksolás során összesen 744 szavazat érkezett, ezek alapján az első tíz helyezett sorrendje (a név mellett a szavazatok száma és százalékos aránya):

1. Eric Ramirez 192 25,81% 2. Kalmár Zsolt 167 22,45% 3. Schäfer András 105 14,11% 4. Andrija Balić 53 7,12% 5. Sidney Friede 50 6,72% 6. Martin Jedlička 37 4,97% 7.-8. Marko Divković 35 4,70% 7.-8. Cesar Blackman 35 4,70% 9. Niklas Sommer 23 3,09% 10. Eric Davis 21 2,82%

Eddigi győztesek:

2014/15 ősz: Szabó Ottó

2014/15 tavasz: Peter Štepanovský

2015/16 ősz: Szarka Ákos

2015/16 tavasz: Jakub Brašeň

2016/17 ősz: Jakub Brašeň

2017/18 ősz: Kalmár Zsolt

2017/18 tavasz: Erik Pačinda

2018/19 ősz: Kalmár Zsolt

2018/19 tavasz: Martin Jedlička

2019/20 ősz: Kalmár Zsolt

2019/20 tavasz: Martin Jedlička

2020/21 ősz: Kalmár Zsolt

2020/21 tavasz: Eric Ramirez