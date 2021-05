DAC: Blackman szerint Divković és Davis is befért volna a bajnokság legjobb tizenegyébe

A nemrég befejeződött ezüstérmes idényben Cesar Blackman volt a DAC egyik alapembere. Erről az a tény is tanúskodik, hogy a Fortuna Liga legjobb jobbhátvédjeként helyet kapott a 2020/21-es évad Legjobb Tizenegyében. „Nagyon boldog, egyúttal büszke vagyok magamra és a csapattársaimra is, akik nagy segítségemre voltak abban, hogy bekerültem az idény legjobb tizenegyébe” – kommentálta első részvételét a szlovákiai élvonal álomcsapatában Blackman. Tavaly mindössze egyetlen voks hiányzott ehhez. „Azt gondolom, hogy a csapatunkból másoknak is ott kellene lenniük, például megemlíthetnénk Marko Divković nevét. Kiváló idénye volt, sok gólt szerzett és megérdemelne egy helyet a legjobb tizenegyben – akárcsak Eric Davis, aki azonban sérüléssel küszködött. Ha nem hagyott volna ki annyi meccset, biztos ő is benne lenne az álomcsapatban.”

Az elmúlt négy idényben a DAC sorrendben bronzérmet, ezüstérmet, bronzérmet majd ismét ezüstérmet szerzett. Ezen kívül a sárga-kékek mindössze két alkalommal végeztek dobogón az élvonalban, mindkét esetben a harmadik helyen (1987/88 és 1993/94). A keretben csak öt olyan futballista található, aki részese volt a legutóbbi négy szezon mindegyik dobogós helyezésének: Blackman, Davis, Száraz, Kalmár és Divković. „Ez volt pályafutásom legsikeresebb idénye, amelyet egy hosszú győzelmi sorozattal indítottunk, végül pedig ezüstérmet szereztünk. Közelebb kerültünk a Slovanhoz és ha jól töltjük fel a keretet, akkor az új szezonban még inkább versenyben lehetünk az első helyért” – mondja a 23 éves panamai védő.

Blackman az utolsó két fordulót a bal térdében található meniszkusz- és szalagsérülés miatt már csak a lelátóról követhette figyelemmel, amelyet a pozsonyi Slovan otthonában vívott győztes rangadón szenvedett el. Az előrejelzések szerint augusztus elején térhet vissza a pályára. „A gyógyulási folyamat egyelőre rendben halad és ha ez így is marad, akkor a már említett időpontban térhetek vissza. A Spartak elleni szezonzáró mérkőzést követően három hétre Panamába utaztam. Otthon folytatom a rehabilitációt, majd június közepén térek vissza Dunaszerdahelyre, ahol az itteni stáb felügyelete alatt dolgozom tovább.”



(dac1904.sk)