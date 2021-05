Eric Ramirez rekordösszegért távozik a DAC-tól

Az átigazolásról az orosz média, illetve a mértékadó Transfermarkt is beszámolt, amely szerint az orosz klub 3 millió eurót fizet a játékosért. Hivatalos megerősítést egyelőre sem a DAC, sem a Rubin Kazaň nem adott ki.

DONE DEAL! Rubin Kazan have sealed the signing of Venezuelan striker Eric Ramirez for 3 million euros, and an official announcement is expected soon.



Seems like a great deputy for Despotovic, but Rubin will have to sell two foreigners minimum now. pic.twitter.com/TzYiNREehp