DAC-Spartak - Németh: "Nem egyszerű bármit is mondanom a saját jövőmet illetően"

Németh Antal (DAC): „Nem egyszerű az értékelés. Jó meccsre számítottam, és nagyon fontos volt, hogy győzelemmel zárjuk a szezont. Minden meccset meg akarunk nyerni, és örülök, hogy a játékosaimból ezúttal sem hiányzott a motiváció. Bennük volt a győzelem iránti vágy. Az első kiállítás egy kicsit korán jött. Bevallom, nem néztem vissza a helyzetet, de a szabály az szabály: a veszélyes játékért kiállítás jár. Nem is az eredmény volt ma a fontos, hanem, hogy győztesen hagyhassuk el a pályát. Mindezt egy minőségi ellenféllel szemben tudtuk elérni, aki kiváló eredményeket mutatott fel a közelmúltban. Ezért kijár nekik az elismerés. Ezt az idényt nagyon jól kezdtük, és hasonlóképp fejeztük be. Arra kell választ találnunk, hogy miben volt a hiba az eleje és a vége között. Jövőre igyekezni kell stabilizálni a teljesítményünket, és közelebb kerülni az első helyhez. Nem egyszerű bármit is mondanom a saját jövőmet illetően. Természetesen van egy tervem, de türelmes vagyok és mindenkit arra kérek, hogy legyen türelemmel. Bárhogy alakul is a jövőm, nagyon boldog vagyok, hogy az utolsó öt mérkőzésen vezetőedzőkén ülhettem a DAC kispadján.”

Michal Gašparík (Spartak Trnava): „Kár, hogy így alakult. Igazán jó meccsre számítottunk, és arra, hogy jó teljesítménnyel rukkolunk majd elő. A mérkőzés azonban más fordulatot vett. Ha teljes létszámban játszahattunk volna, veszélyesebbek lettünk volna. Az első kiállítás után a hazaiak magukhoz ragadták a kezdeményezést, és onnantól kezdve már csak egy csapatról szólt a találkozó. A 2:0-s eredmény számunkra barátinak mondható. Nagyszombatban nem könnyű edzőnek lenni, hiszen az eredmények mellett a minőségi játék is a csapat felé támasztott elvárás. Remélem, hogy a csapat a következő szezonban is a legfelső szinten fog játszani az olyan ellenfelekkel, mint a DAC, a Slovan vagy a Žilina, hiszen erre a Fortuna Ligának is szüksége van.”



