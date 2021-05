Fortuna Liga, rájátszás, 8. forduló: Elmaradt a bajnokavatás, a DAC legyőzte a Slovant Pozsonyban

Nehezen ébredt az első félidőben a DAC, a Slovan volt aktívabb, de betalálnia nem sikerült. Negyed órát kellett várni az első komolyabb helyzetre, Kružliak mentett gólhelyzetben a kapuja előtt. Ezt követően a Slovan pillanatai következtek: Čavrić középre tartó lövését Jedlička fogta, De Marco próbálkozásánál a felső léc mentett, majd Ratao durrantott a kapu fölé. A félidő végéhez érve kis híján betaláltak a hazaiak: szabadrúgásból érkezett labda a DAC kapuja elé, ami aztán Strelec fején irányt változtatva a bal kapufára pattant, onnan pedig a gólvonal irányába, Jedlička viszont az utolsó pillanatban elcsípte. A sárga-kékek az utolsó percekben voltak legközelebb a góllövéshez, de Taiwo lövésénél a védők felszabadítottak, majd egy szögletet követően Kružliak 10-12 méterről a felső lécet találta telibe. Az első félidő Ramirez kimaradt helyzetével ért véget.

Nem kis izgalmakat hozott a második negyvenöt perc. A 62. percben Sommer és Ratao párharcát követően utóbbi a földre került, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a hazaiak javára. A videószobában viszont másként látták az esetet, így a játékvezető szabadrúgásra módosította az ítéletét, amiből aztán Holman veszélyeztetett, Jedlička viszont magabiztosan hárított. A 76. percben ziccert hibáztak a hazaiak, Medvedev ugyanis kissé kiszorított helyzetből ellőtte keresztbe a labdát. Ha nem adsz, kapsz – szól a mondás, a DAC pedig meg is szerete a vezetést: Ramirez ugratta ki Divkovićot, aki a kifutó Šulla kapus mellett a kapuba emelt. A hajrában nyomott a Slovan, ugyanis a döntetlen már elég lett volna a bajnoki cím biztosítására. Kis híján ez össze is jött a pozsonyiaknak: egy szöglet után De Marco csúsztatta kapura a labdát, amibe a gólvonal előtt még Ratao beleért. Nélküle is bement volna a labda, így viszont ő néhány centis lesen állt. A játékvezető a videóbíró segítségét kérte ismét, amely pedig igazolta a lest. A ráadás második percében szintén közel voltak az egyenlítéshez a hazaiak, de Jedlička reflexszerűen mentett. Az utolsó percekben a DAC már csak a védekezéssel, valamint a kontrákkal törődött. Egy ilyen alkalmával Nicolaescu indult a kapu felé, majd belőtte Šulla mellett, de a játékvezető végül les miatt nem adta meg a találatot.

Ez viszont már nem osztott, nem szorzott: a DAC 1:0-ra legyőzte a Slovant Pozsonyban, így elmaradt a bajnokavatás. Két fordulóval a szezon vége előtt négy pont a különbség a két csapat között.

Győzni tudott Nyitrán a Sereď, amely Iván 42. percben szerzett találatával hozta el a három pontot. A vendégek részéről még az is belefért, hogy Fábry a 66. percben büntetőt hibázott.

Eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – AS Trenčín 5:3 (1:1)

Gólszerzők: 5. Ďuriš, 49., 61. Kurminowski, 69. Kiwior, 76. Goljan – 32. Ikoba (11-esből), 80., 87. Čataković

Piros lap: 56. El Mahdioui (TRE)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava 0:0

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 0:1 (0:0)

Gólszerző: 77. Divković



Alsóház:

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 0:0

MFK Ružomberok – FK Senica 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 17. Maslo – 36. Košťál

FC Nitra – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 42. Iván



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Ramirez (DAC) – 16 gól

Kurminowski (Žilina) – 14 gól

Ratao (Slovan) – 14 gól

Balaj (ViOn) – 14 gól

Kalmár (DAC) – 13 gól

Čataković (Trenčín) – 12 gól

Divković (DAC) – 11 gól

Regáli (Ružomberok) – 10 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Holman (Slovan) – 9 gól

