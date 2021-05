Fortuna-szombat, rájátszás, 8. forduló: Kiszakadt a gólzsák Zsolnán, botlott a DAC közvetlen üldözője

Meglepetésre csak gól nélküli döntetlent ért el Aranyosmaróton a Spartak Trnava, amely így csak egy pontot hozott a második helyezett DAC-on. A sárga-kékek vasárnap Pozsonyban lépnek pályára.

Zsolnán viszont kiszakadt a gólzsák: a hazaiak már az ötödik percben betaláltak Ďuriš révén, de a vendégek jó fél óra után Ikoba büntetőjével egyenlítettek. A második játékrész elején újfent a zsolnaiaknál volt az előny, Kurminowski fejjel mattolta Kukučkát. A vendégeket az ág is húzta, az 56. percben El Mahdioui megkapta a második sárgáját, ezzel pedig automatikusan a pirosat is. A hazaiak ki is használták az emberelőnyt, Kurminowski, Kiwior és Goljan által negyed óra alatt három gólt rámoltak be az ellenfélnek. A trencséniek a hajrában azért korrigáltak valamelyest az eredményen, Čataković kétszer is betalált. A végeredmény így Žilina-Trenčín 5:3.

Döntetlent hozott az alsóházban rendezett két találkozó: a Pohronie-Michalovce mérkőzésen nem született gól, de Rózsahegyen is csak kettő – Maslo 17. percben szerzett találatára a senicaiak Košťál révén még az első félidőben válaszoltak.



A szombati eredmények:

Felsőház:

MŠK Žilina – AS Trenčín 5:3 (1:1)

Gólszerzők: 5. Ďuriš, 49., 61. Kurminowski, 69. Kiwior, 76. Goljan – 32. Ikoba (11-esből), 80., 87. Čataković

Piros lap: 56. El Mahdioui (TRE)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Spartak Trnava 0:0



Alsóház:

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 0:0

MFK Ružomberok – FK Senica 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 17. Maslo – 36. Košťál



A forduló további programja:

Május 9. (vasárnap)

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (18:00)

Alsóház:

FC Nitra – ŠKF Sereď (18:00)



A bajnokság állása a szombati mérkőzéseket követően:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Ramirez (DAC) – 16 gól

Kurminowski (Žilina) – 14 gól

Ratao (Slovan) – 14 gól

Balaj (ViOn) – 14 gól

Kalmár (DAC) – 13 gól

Čataković (Trenčín) – 12 gól

Regáli (Ružomberok) – 10 gól

Divković (DAC) – 10 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Holman (Slovan) – 9 gól

(tt)