Megműtötték Kalmár Zsolt térdét: "Sajnos nincsenek jó híreim"

A körülményekhez képest Kalmár Zsolt vasárnap még jó kedvvel hagyta el a MOL Arénát. A DAC csapatkapitánya a DAC-Slovan (2:2) rangadó előtt Ivan Kozák, a Ligás Klubok Uniójának elnöke és Világi Oszkár klubtulajdonos kezéből átvehette a Fortuna Liga 2020-as legjobb játékosának járó trófeát. „Ez az egész eddigi pályafutásom legszebb és legértékesebb díja” – mondta a 27-szeres magyar válogatott középpályás röviddel azután, hogy kezébe vehette a szép kristályserleget.

Zsolti azzal a tudattal távozott Dunaszerdahelyről, hogy hétfőn délelőtt Budaörsön Majzik Ernő (Vida Mátét is ő műtötte tavaly) megműti a sérült térdét, majd következik a rehabilitáció, és fél éven belül újra a pályán láthatjuk. A körülmények azonban nem így alakultak. „Sajnos nincsenek jó híreim. A mai műtét során kiderült, hogy a keresztszalagom nagyobb része is megsérült, amit az MRI vizsgálatok nem mutattak ki. Így azt is műteni kell majd, ezért a mai beavatkozás során kitisztították a térdemet. Jelenleg az elsődleges feladatom az, hogy a gyulladást levigyem a térdemről. Délután már haza is jöhettem a klinikáról, szombaton megyek ellenőrzésre, amikor a varrásokat is kiveszik. Ezt követően, nagyjából két-három hét múlva megműtenék az oldalsó- és a keresztszalagomat is. Ezáltal a felépülésem a vártnál sajnos még hosszabb lesz. Amennyiben minden jól megy, akkor is csak október, november tájékán tudok százszázalékos edzésmunkát végezni” – informálta honlapunkat Kalmár Zsolt.



(dac1904.sk)