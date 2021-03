Fortuna Liga, rájátszás, 1. forduló: Nyolc gól és egy piros lap – a Slovan átgázolt a tavasz meglepetéscsapatán

A forduló előtt kíváncsian várhattuk, hogy meg tudja-e fogni a címvédő és listavezető Slovant az a Trenčín, amely a tavasz meglepetéscsapatának számít. Mióta a piros-fehérek átvették új stadionjukat, remek formát produkáltak a bajnokságban: egy döntetlen mellett háromszor nyerni tudtak, ezzel biztosították tagságukat a felsőházban.

A vasárnapi találkozó láttán viszont elmondható, hogy a Slovan már nagy falatnak bizonyult. Még negyed óra sem telt el a mérkőzésből, a pozosnyiak máris megszerezték a vezetést. Moha kapott labdát a bal oldalon, a tizenhatos határán helyet csinált magának Slávik mellett, majd technikásan átlőtte Kukučkát. A 27. percben már 0:2 virított az erdményjelzőn. Čavrić találta meg középen Mohát, aki védhetetlenül a léc alá lőtt. Szinte azonnal érkezett a trencséniek válasza: Ligeon hosszú beadását követően Kmeť fejjel indította Demitrát, aki tíz méterről mattolta Greifet. A félidő vége előtt még egyenlíteni is sikerült a hazaiaknak. Čataković szögletből tekert a Slovan kapuja elé, Corryn pedig a hálóba fejelt.

Mielőtt még a hazaiak a vezetés megszerzésén kezdtek volna gondolkodni, a második félidőben alaposan belelendültek a vendégek. A 62. percben Medvedev beadását követően Čavrić egy az egyben találta magát Kukučkával szemben, a hálóőrt okosan átemelte, majd fejjel a kapuba továbbított. Hét perc múlva jött az újabb Slovan-gól: Pires lemaradt Hentyről, aki a tizenhatos határán átvette a labdát, majd a kifutó Kukučka mellett a kapuba passzolt. 2:4, de a java még csak most jött. A 76. percben Zubairu megkapta második sárga lapját, majd automatikusan villant a piros is, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A Slovan ezután még két gólt berámolt az emberhátrányban küzdő trencsénieknek. A 82. percben Ratao büntetőből talált be, az utolsó percekben pedig Pauschek hozta kihagyhatatlan helyzetbe Ožboltot.

Eredmények:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 74. Kalmár, 89. Ramírez

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 87. Jibril, 90+5. Twardzik (öngól) – 49. Saymon

Piros lap: 90+3. Jendrek (TRN)

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 2:6 (2:2)

Gólszerzők: 28. Demitra, 42. Corryn – 14., 27. Moha, 62. Čavrić, 69. Henty, 82. Ratão (11-esből), 89. Ožbolt

Piros lap: 76. Zubairu (TRE)

Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 83. Tandir (11-esből) – 90+1. Tancík

Piros lap: 81. Fabiš (NIT)

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

Gólszerző: 81. Slaninka

FK Pohronie – FK Senica 3:0 (0:0)

Gólszerzők: 72. Chvěja, 76. Blahút, 84. Da Silva



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 13 gól

Balaj (ViOn) – 13 gól

Ratao (Slovan) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 9 gól

Divković (DAC) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Čataković (Trenčín) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

(tt)