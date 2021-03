DAC-ViOn - Storck: "Nehéz győzelmet arattunk"

Bernd Storck (DAC): „Gratulálok a csapatnak. Nehéz győzelmet arattunk egy nagyon jól szervezett védelemmel felálló csapat ellen. Az aranyosmarótiak nagyon mélyen védekeztek. Mindent megpróbáltunk, hogy helyzetet tudjunk kialakítani. A félidőben mondtam a fiúknak, hogy türelmesnek kell lennünk. Térfélcsere után egyre közelebb kerültünk a kapuhoz, majd jött Kalmár fantasztikus bombája, amely megtörte a gólínséget. Megvannak az adottságai arra, hogy ilyen helyzetből gólokat rúgjon. Ezen a mérkőzésen is keményen dolgozott. A meccs végén pedig Davis szép passzából talált be Ramirez. Legutóbb 3:1-re kikaptunk mai ellenfelünktől, de most jobban ügyeltünk a védekezésünkre, és nem hagytunk nekik területet az ellentámadásokra. A Slovantól elszenvedett vereség után nagyon örülünk a három pontnak, most pedig már a Nagyszombat elleni meccsre összpontosítunk.”

Ľuboš Benkovský (Zlaté Moravce): „Igyekeztünk hátul megszervezni a játékunkat. Labdaszerzés után nem tudtuk bejátszani a szabad területeket, nem kerültünk helyzetbe. Egy lehetőségünk így is akadt, ezt ki kellett volna használnunk. Ha az ilyenekből nem profitálunk, akkor baj lesz azokkal a csapatokkal szemben, akik képesek eldugni előlünk a labdát. Külön Kalmárra nem állítottunk embert, csapatként próbáltuk őt megfékezni. Mégis megtalálta a rést a pajzson, és ezzel tulajdonképpen el is döntötte a meccset. A sérült Balaj talán már jövő héten erősíthet bennünket, de minden az orvosok engedélyétől függ.”



