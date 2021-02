Fortuna-szombat, 21. forduló: Langyos meccsen győzött a DAC, már csak egy hely kiadó a felsőházban

A mérkőzést a DAC kezdte aktívabban, amelynek kezdőcsapatából ezúttal nem hiányzott a kisebb sérüléséből felépülő Kalmár Zsolt. A mérkőzés első helyzete Ramirez nevéhez fűződik, de próbálkozása levágódott az egyik védőről. A tízedik perc környékén megszerezte a vezetést a dunaszerdahelyi csapat: egy szögletet követően Beskorovainyi fejelte vissza a labdát a sűrűbe, ami aztán Nicolaescu érintésével Kružliakhoz került. A szlovák védő azonnal lőtt, a játékszer pedig egy védőn megpattanva némileg irányt váltott, majd a kapuban kötött ki. Perceken belül másodszor is betalálhatott volna a hazai csapat, de Nicolaescu a kapu fölé durrantott. Továbbra is a sárga-kékek birtokolták többet a labdát és sikerült is néhány ígéretes helyzetet kialakítaniuk, de ezek rendre kimaradtak. Az első negyvenöt percben már csak Kalmár kapu fölé szálló lövése, valamint Christie-Davies próbálkozása került be a statisztikákba – utóbbit Markovič kapus tenyerelte a kapu fölé.

A második félidőre alaposan leült a játék, egyik csapat sem tudott érvényesülni támadásilag, sok volt a pontatlanság és az eladott labda. A 60. perc környékén aztán a csereként beálló Andzouana felébresztette a csapatokat az álomból: Kalmártól kapta a labdát a tizenhatos jobb sarka előtt, majd tolt néhányat rajta befelé, végül visszahúzta a rövid sarokra. Markovič beleért, de nem tudta kivédeni. A hazaiak jól láthatóan megelégedtek a kétgólos előnnyel, így nem is nagyon erőltették a támadásokat, a vendégek pedig bár mentek volna előre, játékukban nem volt meg a kellő átütőerő és pontosság. A hajrában a nagymihályiak kapusa hozta rá a frászt a saját csapattársaira, miután cselezgetni kezdett a DAC-játékosok között, de a hazaiak végül nem tudtak profitálni a helyzetből. Az utolsó percekre feljött a vendégcsapat, és ennek végül meg is lett az eredménye. Siopis lövése még a kapu mellé szállt, Beskorovainyi kezezésénél viszont a játékvezető büntetőt ítélt a Michalovce javára. A labda mögé a veterán Žofčák állt, aki higgadtan értékesítette a tizenegyest. Ez a gól viszont már csak az eredmény korrigálására volt elég, a DAC megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Biztosította helyét a felsőházban a Zlaté Moravce, amely Nyitrán tudott győzni. A vendégek Balaj 21. percben értékesített büntetőjével szerezték meg a vezetést. A hazaiak többször is közel álltak az egyenlítéshez, de vagy nem volt szerencséjük a helyzeteknél, vagy Chovan kapus állta a labda útját. A hajrában a hazaiaktól Duga a kiállítás sorsára jutott, de ez már sehogy sem befolyásolta a végeredményt – a ViOn három ponttal gazdagodott, a Nitrának pedig meg kell elégednie az alsóházzal.

Nem babra ment a játék Garamszentkereszten sem, ahol a tavaszt remekül kezdő Pohronie fogadta a szintén feltámadni látszó Trenčínt. Nem sok helyzetet hozott a mérkőzés, az a kevés is jobbára a hazaiak előtt adódott, de ezek rendre kimaradtak. A hajrában aztán a semmiből gólt szerzett a Trenčín: Čataković kapott labdát a tizenhatos határán, majd egy védőjét megverve a hosszúba lőtt. Mint később kiderült, ez volt a találkozó egyetlen találata, a trencséniek így nagy lépést tettek a felsőház felé.

Öt gólt és egy piros lapot hozott a Ružomberok és a Senica összecsapása. Az új edzővel, Karol Praženicával kiálló, a forduló előtt még sereghajtó erdőháti alakulat az első félidőben húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert. Előbb Košťál mattolta Krajčírik kapust, majd a rózsahegyiek egykori játékosa, Turčák növelte kétgólosra csapata előnyét. A hazaiak még a félidő lefújása előtt szépítettek Kostadinov révén. A második játékrész is eseménydús, aktív futballt hozott. A 69. percben harmadszor is betaláltak a vendégek, ezúttal Piroska volt eredményes. A rózsahegyiek viszont gyorsan válaszolni tudtak, Regáli remekül a hosszúba helyezett. Mielőtt még viszont a hazaiak az egyenlítésen is elgondolkodtak volna, megpecsételődni látszott a sorsuk: két perccel a szépítést követően a gólszerző Regáli megkapta második sárgáját, majd automatikusan a pirosat, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A Senica végül megőrizte egygólos előnyét, így három ponttal távozott Rózsahegyről. Vereségével a Ružomberok kicsúszott az első hatosból, és kisebb csoda kellene ahhoz, hogy tavasszal a felsőházban játszhasson.

A jelenlegi állás szerint még egy hely kiadó a felsőházban, amelyre három csapat pályázik – a Trenčín, a Ružomberok és a Sereď.



A szombati eredmények:

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:1)

Gólszerző: 21. Balaj (11-esből)

Piros lap: 85. Duga (ZMO)

FK Pohronie – AS Trenčín 0:1 (0:0)

Gólszerző: 85. Čataković

MFK Ružomberok – FK Senica 2:3 (1:2)

Gólszerzők: 44. Kostadinov, 73. Regáli – 20. Košťál, 40. Turčák, 69. Piroska

Piros lap: 75. Regáli (RUZ)

FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 10. Kružliak, 63. Andzouana – 90+2. Žofčák (11-esből)



A forduló további programja:

Február 27. (szombat)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (17:00)



Február 28. (vasárnap)

ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava (15:00)



A bajnokság állása a mérkőzéseket követően:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 12 gól

Balaj (ViOn) – 12 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Čataković (Trenčín) – 8 gól

