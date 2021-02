DAC: Schäfer szerint hiányzott Kalmár kreativitása a zsolnaiak ellen

„Két, támadó felfogású együttes csapott össze. Minőségi gárda ellen futballoztunk, belülről nagyon jónak éreztük a meccs iramát. Sajnos a bekapott gól után a második félidőben nem tudtuk megszerezni a győztes találatot. Talán Kalmár Zsolti játéka és egy kis szerencse hiányzott ehhez. Meg kell tanulnunk az ilyen találkozókat 1:0-s vezetésről megnyerni, jelenleg ebben a Slovan jobb nálunk, ők hozzák a kötelező három pontokat,” – nyilatkozta a vasárnapi DAC-Žilina (1:1) bajnoki után Schäfer András, akinek ez volt a 25. mérkőzése a Fortuna Ligában.

A 21 éves középpályás is csalódott volt, hogy nem sikerült visszavágni az őszi 1:4-ért. „A tegnapi mérkőzés kevesebb helyzetet hozott, mint ősszel, amikor a lehetőségek alapján akár 7:4-re nyerhettünk volna. Most a 2:1-gyel is kiegyeztem volna, de sajnos csak 1:1 lett a vége.”

A 20. forduló után hét pontra nőtt a Slovan előnye, míg a harmadik Žilina ugyanennyivel áll a DAC mögött. „Továbbra is a bajnokság megnyerése a cél, így kell nap mint nap hozzáállnunk a munkához, vagy akkor hagyjuk is abba, és ne játsszunk több meccset. Soknak tűnik a hét pont hátrány, de ne felejtsük el, hogy még háromszor is összecsapunk velük, sőt ők is veszthetnek még pontokat. Másban nem tudunk bízni, csak hogy hozzuk az egymás elleni meccseket. Reméljük, ez elég lesz.”

A sérült Kalmár és az eltiltott Balić kihagyni kényszerültek a vasárnapi találkozót, ezért egy teljesen új középpályássorral álltak ki a sárga-kékek. Schäfer előtt-mellett Nebyla és Christie-Davies szerepelt. „Zsolti a trencséni meccs hevében nem is érezte, hogy megsérült, ám két nappal később jelezte, hogy nagyon fáj a lába. A stábbal együtt végül úgy döntöttek, hogy a sérülése súlyosbodásának elkerülése végett inkább kihagyja a Žilina elleni összecsapást. Ő a csapatkapitány, a kreativitása nagyon hiányzott a támadásban. Viszont, ha bajnokok akarunk lenni, akkor nem jelenthet gondot két játékos kiesése.”



(dac1904.sk)