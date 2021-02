Fortuna Liga, 20. forduló: Kalmár és Balić nélkül nem ment a DAC-nak

A DAC két meghatározó játékosa, Kalmár Zsolt és Andrija Balić nélkül volt kénytelen kiállni a Žilina ellen. A horvát középpályás sárgalapos eltiltás miatt nem lehetett ott a mérkőzésen, a csapatkapitány pedig a múlt heti Trenčín elleni bajnokin szedett össze izomsérülést.

Aktívabban kezdte a mérkőzést a sárga-kék csapat, ennek pedig hamar meg is lett az eredménye: egy letámadás során Schäfer zavarta meg ellenfelét a saját térfelén, aki elveszítette a labdát. Christie-Davies csapott le rá, és ugratta ki Nicolaescut, aki a kifutó Petráš kapus mellett a kapuba lőtt. Nem sokkal később Ramirez növelhette volna kétgólosra csapata előnyét, de jobb alsóba tartó lövését Petráš bravúrral hárította. Lassan kezdtek feléledni a vendégek is, de komolyabb helyzetek továbbra is a sárga-kékek előtt adódtak. A 25. percben egy alapvonaltól beadott labda került Nebyla elé, aki közelről épphogy csak kapura tudta irányítani, de nem volt benne elég erő, így Petráš védeni tudott. A félidő végére kissé leült a mérkőzés, így a csapatok egygólos hazai vezetéssel vonultak szünetre.

A vendégek kettős cserével indították a második játékrészt, ez pedig döntőnek bizonyult. Alig pár perccel a középkezdést követően Beskorovainyi elveszítette a labdát a saját tizenhatosánál, amire Rusnák egyből le is csapott és középre ívelt, az érkező Jibril pedig bele tudott érni úgy, hogy az ellenkező irányba mozgó Jedlička épp csak belekapni tudott, a labda viszont átgurult a gólvonalon, mielőtt megfogta volna. Sokkal aktívabban és veszélyesebben játszottak a zsolnaiak, mint az első negyvenöt percben, volt olyan periódusa is a mérkőzésnek, amikor a DAC-ot beszorították a saját térfelére. A hazaiak kapujában bravúrokat bemutató Jedlička eszén azonban nem tudtak túljárni. A sárga-kékek hálóőre előbb Bichakhchyan éles szögből leadott lövését tolta a kapu fölé, majd Fazlagić lövésénél mutatott be hasonló védést, a hajrában pedig Kopas szabadrúgásánál mentette meg csapatát az újabb góltól. A hazaiak sokáig csak Divković megpattanó szabadrúgását tudták felmutatni, játékukból hiányzott a pontosság és a kreativitás. Az utolsó negyed órában aztán átvette a kezdeményezést a DAC, de csak két veszélyesebb helyzetet tudott kialakítani, amelyeknek Divković volt a főszereplője. Előbb Petráš védte lábbal lapos lövését, majd pár perccel a rendes játékidő vége előtt kb. 14 méterről a felső lécet találta telibe.

Több gól már nem született, az 1:1-es döntetlen pedig annyit jelent, hogy a szombaton győzni tudó Slovan hét pontra növelte előnyét a második DAC-cal szemben. A sárga-kékek egyeránt hét ponttal előzik meg a harmadik Žilinát.

A szombati mérkőzésekről ITT írtunk bővebben.

Két fordulóval az alapszakasz vége előtt elmondható, hogy eddig a Slovan, a DAC, a Žilina és a Spartak Trnava biztosította helyét a felsőházban. Az 5. Zlaté Moravce előnye biztosnak tűnik, de a hatodik helyezett Ružomberoknak még van izgulnivalója.



Eredmények:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok 3:1 (2:0)

Gólszerzők: 30. Menich, 32., 73. Kovaľ – 71. Ďungel

ŠK Slovan Bratislava – FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gólszerző: 48. Daniel

FK Senica – AS Trenčín 2:3 (1:1)

Gólszerzők: 12. Košťál, 77. Kapuadi (öngól) – 37. Čataković (11-esből), 67. Corryn, 78. Šimčák (öngól)

MFK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď 0:2 (0:0)

Gólszerző: 56., 83. Lačný

FC Nitra – FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)

Gólszerző: 79. Savvidis

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 11. Nicolaescu – 47. Jibril



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 12 gól

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

Čataković (Trenčín) – 7 gól

(tt)