Trenčín-DAC – Storck: „Jók vagyunk támadásban, de többet kell gondolnunk a védekezésre is”

A DAC 3:3-as döntetlen játszott az AS Trenčínnel a Fortuna Liga 19. fordulójában. Lássuk, hogyan vélekedtek a látottakról a csapatok edzői!

Bernd Storck (DAC): „Nyíltsisakos mérkőzést láthattunk két olyan együttestől, amely az elejétől fogva nyerni akart, mindkét oldalon voltak lehetőségek. Újfent előjött a szokásos problémánk: ha nem találunk be, nem használjuk ki a lehetőségeinket, akkor koncentráltan kell védekeznünk. Ez viszont nem történt meg, mindkét bekapott gólnál hiányzott hátulról az összpontosítás. A hazaiak nem voltak létszámfölényben, mégis betaláltak. Jók vagyunk támadásban, de többet kell gondolnunk a védekezésre is. Az első félidőért megérdemelte a vezetést a Trenčín. Viszont elégedett vagyok a második játékrésszel, amelyben visszajöttünk a mérkőzésbe. Kiegyenlítettünk, és 2:2-es állásnál mi voltunk a jobbak. Aztán megint gólt kaptunk – a játékosunk nem ügyelt az ellenfélre, ezért kapituláltunk. Végül az utolsó percben büntetőből egyenlítettünk, így kellett a szerencse is. Nem szeretnék arról nyilatkozni, hogy valóban történt-e szabálytalanság, többet fogok tudni, ha látom az esetet felvételről. Az eredmény elfogadható számunkra.

Stijn Vevren (Trenčín): „Nagyon csalódott vagyok, akárcsak a srácok az öltözőben. Egészen a végéig bíztunk benne, hogy sikerül legyőznünk egy nagyon erős ellenfelet, de a mi szemszögünkből szomorúan zárult a mérkőzés. Meg volt az esélyünk, hogy felülmúljunk egy olyan erős csapatot, mint a DAC. Sikerült nyomás alá helyezni őket, gólokat is rúgtunk, de aztán jöttek a sérülések, és cserélnem kellett, ami meg is látszott a játék további alakulásán. Az ellenfél kiegyenlített. Ám ha visszamegyünk két hónappal ezelőttre, akkor még az ilyen mérkőzéseket elveszítettük. Most azonban felemeltük a fejünket, és Demitrának megvolt az esélye, hogy megszerezze a győztes találatot. A győzelmünk megérdemelt lett volna.”



(dac1904.sk)