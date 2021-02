Fortuna Liga, 19. forduló: Dráma Trencsénben, nem tudta kihasználni a Slovan botlását a DAC

3:3-as döntetlent játszott a DAC az AS Trenčín vendégeként a Fortuna Liga 19. fordulójának vasárnapi bajnokiján, így nem tudott felzárkózni a listavezető Slovanra.

Aktívabban kezdtek az új stadionjukban először pályára lépő trencséniek, és sorban érkeztek is a veszélyesebbnél veszélyesebb helyzetek. Előbb Kružliak blokkolt nem sokkal a saját kapuja mellé egy beadást, majd Jedlička vetődve védte Corryn távoli lövését. A sárga-kékek Beskorovainyi fejesével veszélyeztettek először a tízedik percben, nem sokkal később viszont már a túloldalon volt meleg a helyzet. A röviden elvégzett szöglet után lapos beadás érkezett a DAC kapuja elé, Čataković pedig futtában a felső lécet találta telibe. A sárga-kékek fokozatosan átvették az irányítást, egyre több támadást vezettek, de Šemrinec Nicolaescu és Müller lövését is hárítani tudta, majd újfent a moldáv játékos került helyzetbe, de közelről a kapu mellé gurított. Ezt követően újfent a Trenčín pillanatai következtek. Egy tetszetős akció során Čataković vitte be a labdát a DAC tizenhatosába, majd Corrynhoz továbbított. Ő viszont lövés helyett a jobb pozícióban érkező Kadákhoz passzolt, aki kilőtte a jobba alsót. Alig telt el pár perc, már 2:0 virított az eredményjelzőn. Corryn iramodott meg a bal oldalon, majd hajszálpontosan tette középre a labdát Demitrának, aki a kifutó Jedlička mellett a bal alsóba helyezett. Az első félidő végén még a csereként beálló Gaži növelhette volna csapata előnyét, de nagy helyzetben csak az oldalhálót találta el.

Aktívabban jöttek ki a második játékrészre a sárga-kékek, és ugyan Ramirez helyzete még kimaradt, néhány másodperccel később viszont már Nicolaescunak sikerült betalálnia. A moldáv támadó Christie-Davies beadását követően fejjel volt eredményes. A trencséniek majdnem azonnal válaszoltak a bekapott gólra, de Čataković távoli lövését bravúrral hárította Jedlička. A 61. percben aztán az egyenlítés is összejött a DAC számára: Zubairu a tizenhatoson belül felrúgta Kalmárt, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest maga a sértett értékesítette magabiztosan. Csakhogy a hazaiak nem elégedtek meg az egy ponttal, és mentek előre a győzelemért. Čataković ravasz helyezését még hárítani tudta Jedlička, de pár perccel később már ő sem tehetett semmit a bosnyák támadó lövésénél. A mérkőzés végére Bernd Storck vezetőedző minden támadójátékosát becserélte, de sokáig úgy tűnt, nem lesz szerencséje csapatának. Kalmár nagy helyzetben, éles szögből nem találta el a kaput, majd a túloldalon Jedlička ajtó-ablak helyzetben kifogta Demitra próbálkozását. Már a ráadás perceiben jártunk, amikor Slávik és Taiwo ütközött a trencséni tizenhatoson belül, a játékvezető pedig meglepetésre büntetőt ítélt. A hazaiak hiába próbáltak a spori lelkére hatni, ő már nem vonta vissza az ítéletet. Kalmár helyett ezúttal Ramirez állt a labda mögé, és bár a tizenegyest meg kellett ismételnie, mert a tizenhatoson kívül valaki bemozdult, másodszor is a hálóba talált.

A mérkőzés tehát 3:3-as eredménnyel ért véget, ami azt jelenti, hogy a listavezető Slovan és a második DAC között maradt az ötpontos különbség.



Eredmények:

ŠKF Sereď – FC Nitra – elhalasztva

FC Spartak Trnava – FK Senica 1:0 (0:0)

Gólszerző: 51. Mikovič

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:0)

Gólszerzők: 41. Jibril, 65. Moško (öngól), 69. Iľko, 83. Slebodník – 61. Kovaľ

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 0:0

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 18. Da Silva – 45+2. Bednár

AS Trenčín – FC DAC 1904 3:3 (2:0)

Gólszerzők: 26. Kadák, 29. Demitra, 70. Čataković – 57. Nicolaescu, 61. Kalmár (11-esből), 90+4. Ramírez (11-esből)



A bajnokság állása:

(tt)