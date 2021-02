Új videóelemzővel bővült a DAC edzői stábja

„Budapest mellett, Fóton nőttem fel. Viszonylag későn kezdtem el futballozni a váci csapat színeiben. Innen a Puskás Akadémiához kerültem, majd a Videoton élvonalbeli csapatának keretéhez tartoztam, de az első ligában nem jutott nekem lehetőség, az NB II-ben viszont bemutatkozhattam. Főleg azonban a harmadosztályban futballoztam. Aztán jött egy sérülés, aminek köszönhetően elkezdtem más irányban gondolkodni. Akkoriban a Videoton megfigyelőket vett fel, így huszonhárom évesen az egyik barátommal megpályáztuk a munkalehetőséget, és mindkettőnket alkalmaztak is, így megfigyelőként kezdtem dolgozni. A begyűjtött anyagaimat az akkori vezetőedző, Paulo Sousa pályaedzőjének, Joan Carrillonak kellett leadnom. Egy év elteltével Carrillo lett a vezetőedző és felkért videóelemzőnek. Egyébként akkoriban a Videoton és a DAC egymás elleni edzőmeccsein is ott voltam. Carillóval elkezdtünk együtt dolgozni, a közös munka a Hajduk Splitnél, a lengyel Wisla Krakkónál és legutóbb a ciprusi AEK Lárnaka együttesénél is folytatódott. Nemrég fejeztem be az UEFA „A” minősítésű edzőképző tanfolyamát, így Dunaszerdahelyen asszisztensként és videóelemzőként is dolgozom” – mondta bemutatkozásképp a 30 éves Czuczi Mátyás, a DAC edzői stábjának legújabb tagja.

„Az említetteken kívül a magyar korosztályos válogatottnál is dolgoztam, ahol volt alkalmam Németh Antival is együttműködni. Általa merült fel a nevem Dunaszerdahelyen. Amikor először megkerestek a klubvezetők, akkor még Cipruson dolgoztam. Amint szabaddá váltam, ismét felvették velem a kapcsolatot és egy vonzó jövőképet vázoltak fel nekem, így rábólintottam az ajánlatukra. Eltökéltek vagyunk, szeretnénk valami nagy dolgot elérni a DAC-nál, amely a magyarsága miatt közel áll a szívemhez” – mesélt az új videóelemző a Dunaszerdahelyre vezető útjáról, majd a céljairól is ejtett pár szót: „Remélhetőleg a klubbal együtt fogunk fejlődni, hogy elérjük céljainkat a bajnokságban és Európában egyaránt. Azt is szeretnénk, ha a híres szurkolóink minden meccsen megtöltenék ezt a gyönyörű stadiont. Dolgoztam már néhány csapatnál, ezért van viszonyítási alapom és kijelenthetem, hogy nagyon jó munka folyik itt, aminek örülök, hogy részese lehetek, kezdem magam otthonosan érezni. Kiemelkedőek az itteni körülmények, de talán az a legfontosabb, hogy mindenkivel megtaláltam a közös hangot.”

Matyi azt is vázolta, miként fest egy munkanapja a DAC-nál. „Az edzések alatt én is kint vagyok a pályán és nekem is kell gyakorlatokat vezetnem. Ezen kívül a saját csapatunkat és az ellenfelet is elemzem, hiszen a vezetőedző és a stáb folyamatosan keresi hogyan fejlődhetünk és érhetjük el a céljainkat. A játékosok csapatszintű és egyéni fejlesztéséből is kiveszem a részem.”



(dac1904.sk)