A Michalovce ellen hangolódik a tavaszi szezonrajtra a DAC

Egy szempillantás alatt elérkezett a téli felkészülés utolsó hete. Jövő hétfőtől ugyanis már a megszokott, meccsek előtti mikrociklusra térnek át a sárga-kékek, amelyet a tavaszi nyitóforduló zár majd le. Ennek a keretén belül február 14-én, 15 órai kezdettel a DAC-ra az a Trenčín vár, amely az új stadionjának az utolsó simításait végzi.

Az élvonal újraindulásának főpróbáját február 6-án, szombaton 14 órai kezdettel abszolválják a sárga-kékek, amikor is a MOL Akadémián az MFK Zemplín Michalovce együttesét látják vendégül. A kelet-szlovákiai együttes vasárnap óta pont a dunaszerdahelyi Akadémián van összpontosításon, emellett pedig három DAC-futballista is kölcsönben szerepel náluk: Martin Bednár, Ricardo Phillips és legújabban már Zuberu Sharani is.



