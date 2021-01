A DAC három góllal gázolt át a győrieken (VIDEÓ)

Bernd Storck 18 mezőnyjátékost nevezett a mai találkozóra, amely során közülük mindenkinek játéklehetőséget is adott. Újoncnak Luciano Vera, a 18 éves argentin védőjátékos számít, aki tegnap edzett először a csapattal, ma pedig első ízben pályára is lépett sárga-kékben. Storck ma sem számíthatott a sérült Friede, Davis és Veszelinov játékára, Vida még nem bevethető, míg Fábry és Malý kölcsönjátékra távoztak.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, és bár a DAC birtokolta a labdát, a győriek kontráival meggyűlt a dunaszerdahelyiek baja.

Fordulás után 4-4-2-es hadrendre váltott a DAC és szinte az egész 45 perc alatt egykapuzott. Hamarosan jött is az első gól: az 50. percben Blackman varázsolta Ramirez fejére a labdát, aki mintegy tíz méterről a kapufához célzott - 1:0. Húsz perccel később Kalmár ugratta ki Divkovićot, aki elől még tisztázott Gyurákovics, ám Nicolaescu lecsapott a labdára, Balićhoz gurított, aki tizenötről nem hibázott - 2:0. Alig telt el két perc, amikor Divković tört be a tizenhatosba, Szabados felvágta őt és Kalmár magabiztosan állította be a 3:0-ás végeredményt.

DAC 1904 - WKW ETO FC Győr 3:0 (0:0)

Góllövők: 50. Ramirez, 70. Balić, 72. Kalmár (11 m)

Sárga lap: 39. Ramirez, 45. Divković - 36. Fejes

Játékvezető: Kráľovič - Štrbo, Kováč

DAC: Jedlička - Blackman (79. Vera), Müller (64. Braun), Kružliak, Beskorovainyi - Nebyla (46. Nicolaescu), Schäfer (82. Schäfer), Balić (79. Njie) - Divković (73. Andzouana), Ramirez (73. Taiwo), Kalmár (73. Moumou).

Győr: Gyurákovics (74. Ruisz) - Kovács, Vári, Fejes, Kerkez (65. Szabados) - Kiss, Bagi, Berki - Szimcso (46. Sipőcz), Májer, Priskin.

(dac1904.sk)