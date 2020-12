DAC-Senica – Storck: "Szeretnénk tavasszal is építeni az eddigi szezonra"

Bernd Storck (DAC): "Boldog vagyok, gratulálok a csapatnak. Egy nehéz időszak után tudtunk győzni. Az első félidőben néhány játékos teljesítménye elmaradt a várakozásaimtól, de a Senica is jól játszott. A második félidőben taktikai változtatásokat hajtottunk végre és ez kulcsfontosságúnak bizonyult. Szerettünk volna gólt szerezni, és az elsőnél több is volt a játékosainkból a tizenhatoson belül. A második gól előtt pedig voltak további lehetőségeink is. Összeségében nagyon boldog vagyok, örülhetünk, hogy győzni tudtunk. Szerettünk volna nyerni, hogy jól zárjuk az őszt. Az alapszakaszban még négy mérkőzésünk van, és szeretnénk tavasszal is építeni az eddigi szezonra.

Anton Šoltis (Senica): "Az első félidő ma részünkről nagyon jól sikerült. Aktívak voltunk, sok labdát szereztünk a középpályán és sikerült megakadályoznunk az ellenfél támadásait. Jól szervezett volt a játék, 2-3 lehetőségünk is volt, és ilyeneket a DAC ellen értékesíteni kellene. A második félidőben is szerettünk volna úgy játszani, mint az elsőben, de megmutatkozott az ellenfelünk által képviselt színvonal. Az első gólnál az ellenfélhez pattant a labda, azután pedig nem tudtunk már mozgósítani a csapatot és a DAC átvette a kezdeményezést. A második gólnál is megpattant a labda. Igyekeztünk azután is, de a színvonal már nem olyan volt, mint az első félidőben. Számunkra is adott valamit ez a mérkőzés és tovább fogunk küzdeni."

(TASR)