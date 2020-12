Fortuna Liga, 17. forduló: Emberhátrányban is magabiztosan nyert a Slovan, már öt pontot ver a DAC-ra

A nagyszombatiak a címvédő és listavezető Slovant fogadták, és elejétől kezdve a vendégek futballoztak veszélyesebben – már az első hat percben két óriási helyzetet dolgoztak ki. A 17. percben aztán meg is szerezték a vezetést, Holman büntetőből talált be. Félórányi játék után már kettővel vezettek a pozsonyiak, Strelec fejjel volt eredményes. Az első félidő vége előtt Abena összefejelt Yaoval, és bár a Slovan játékosát is hordágyon vitték le, a megmozdulásért piros lapot kapott. Viszont hiába játszotta végig emberelőnyben a második félidőt a Spartak, csak elvétve tudott komolyabb helyzetet kialakítani – akkor is vagy a védők blokkoltak, vagy Greif hárított. Sőt, a hajrában a vendégek harmadszor is betaláltak: Rabiu távolról a jobb alsóba helyezett.

A Slovan győzelmével bebiztosította őszi első helyét a tabellán, és ötpontos előnyre tett szert a második DAC-cal szemben.

Trencsénben vendégszerepelt a Michalovce, amely a DAC-tól kölcsönvett nigériai támadó, Abdulrahman Taiwo találataival már húsz perc után kétgólos előnyre tett szert. Csakhogy a hazaiak nem adták fel: a 82. percben előbb Tučný szépített, majd három perccel később Corryn ki is egyenlített. Több gól már nem született, így a trencséniek és a nagymihályiak is egy-egy ponttal gazdagodtak.

A DAC Ružomberok elleni mérkőzéséről, valamint a többi szombati találkozóról ITT írtunk bővebben.



Eredmények:

MŠK Žilina – ŠKF Sereď 0:0

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 60. Piroska (11-esből) – 45+1. Balaj

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 51. Kostadinov – 74. Ramírez

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce 2:2 (0:2)

Gószerzők: 82. Tučný, 85. Corryn – 12., 22. Taiwo

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 17. Holman (11-esből), 33. Strelec, 84. Rabiu



Elhalasztva: FK Pohronie – FC Nitra



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kalmár (DAC) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Ramirez (DAC) – 7 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

