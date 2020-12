Fortuna Liga, 17. forduló: Megtizedelt kerettel áll ki a DAC idei utolsó idegenbeli bajnokijára

A dunaszerdahelyi sárga-kékek sorozatban két vereségen vannak túl a bajnokságban, ezzel három pontra hagyták meglépni a listavezető Slovant. Bár Bernd Storck vezetőedző szerint nincs krízisben a csapat, alaposan össze kell kapniuk magukat, hogy megállítsák a pozsonyiakat.

Az őszi szezon végéhez közelítve a DAC hétvégén idei utolsó idegenbeli bajnokijára készül. Ellenfele az a Ružomberok lesz, amely pocsékul kezdte az idei szezont – első győzelmét csak a hetedik fordulóban aratta –, de aztán lassan elkezdte gyűjtögetni a pontokat, ez pedig jelenleg a hatodik helyre elég. A rózsahegyiek utóbbi öt bajnokijukból csupán egyet nyertek meg, pontot/pontokat hullajtottak a trencséniek és a szerediek ellen, legutóbb pedig a Pohronie otthonában döntetleneztek.

„Az edzői stáb több videófelvételt is megmutatott, kielemeztük a legutóbbi két vereséget. Jelenleg azonban már előre tekintünk, magabiztosnak kell maradnunk és olyan teljesítményt nyújtanunk, ahogy az elmúlt négy hónap legtöbb meccsén futballoztunk. Tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz könnyű dolgunk szombaton, mert egy nagyon agresszív és védekező felfogásban futballozó együttessel találkozunk. Ráadásul idegenben lépünk pályára, viszont azzal a céllal utazunk, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk és győzzünk. Két vereség után ez egy nagyon fontos összecsapás a számunkra, amelyen kötelező begyűjteni a három pontot. Nagyon jó edzéseket abszolváltunk a héten, a csapat eltökélt, hogy győzzünk”

– nyilatkozta a DAC honlapjának az együttes csapatkapitánya, Kalmár Zsolt.

Fel van adva a lecke Bernd Storcknak a hétvégi bajnoki előtt, ugyanis nem elég, hogy fejben is helyre kell raknia játékosait a két váratlan vereség után, a rózsahegyiek ellen több alapemberét is kénytelen lesz majd nélkülözni. Vida Mátéhoz hasonlóan Sidney Friede is régebb óta sérüléssel bajlódik, Schäfer Andrásnak és Matúš Malýnak pedig pozitív lett a koronavírustesztje. A legnagyobb érvágás azonban kétség kívül a két szélső védő elvesztése: Cesar Blackman az aranyosmarótiak ellen a kiállítás sorsára jutott, így most automatikus eltiltását tölti, Eric Davis pedig térdproblémákkal küszködik, és minden bizonnyal kénytelen lesz kés alá feküdni, így az ősz hátralévő részében már nem léphet pályára.

A DAC és a Ružomberok idén már ötször találkozott (háromszor a bajnokságban, kétszer pedig a kupában), legutóbb szeptember 12-én, a 6. fordulóban. A MOL Arénában rendezett találkozó sokak számára emlékezetessé válhatott: miután a vendégek Almási révén megszerezték a vezetést, Müller kiállításával már az első félidőben emberhátrányba került a DAC. A sárga-kékek azonban elképesztő feltámadást produkáltak: a második félidő elején hat perc alatt fordítottak 3:1-re, Kmeť találata pedig már csak a kozmetikázásra volt elég.

A két csapat legutóbbi egymás elleni találkozója: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 3:2

A hétvége rangadóját Nagyszombatban rendezik, ahol a címvédő Slovan vendégeskedik. Ugyan szinte minden a vendégek mellett szól, de épp a rangadók azok, amiknek általában sosincs igazi favoritjuk.

A szerediek egy hét leforgása alatt legyőzték a DAC-ot, majd hatot kaptak a Spartaktól. Most újabb nehéz feladat elé néznek – a zsolnaiak ellen csak meglepetést okozhatnak. A sárga-zöldek legutóbb döntetleneztek Nagymihályban, de így is kényelmes hatpontos előnnyel állnak a dobogó legalsó fokán.

A Senica utóbbi öt mérkőzéséből csak egyet nyert meg, éppen ezért három pontra törekedik hazai pályán a ViOn ellen. Jelenleg ugyan a kilencedik helyen állnak, de csak négy ponttal kerülik el az utolsó helyet. A ViOn viszont a DAC elleni győzelmet követően fellépett a negyedik helyre, és ha a téli szünet után is meg tudná tartani pozícióját, az lenne a szezon egyik nem várt meglepetése.

A trencséniek továbbra is keresik régi formájukat, de nem úgy néz ki, hogy jó úton járnának – utóbbi négy bajnokijukból hármat elveszítettek. Hétvégén azt a Michalovcét fogadják, amely négy mérkőzés óta nem tudott nyerni, legutóbb viszont pontot rabolt a zsolnaiaktól. Ha a két csapat el akarja kerülni a kiesőzónát, hamarosan el kell kezdeniük gyarapítani a győzelmeik számát.

Mivel a Pohronie csapatánál több játékosnak, valamint a stáb néhány tagjának koronavírustesztje is pozitív lett, a garamszentkereszti együttes hátralévő őszi mérkőzéseit elhalasztották. A hétvégére tervezett Nitra elleni bajnokit 2021. február 6-án pótolják.



A 17. forduló programja:

December 12. (szombat)

MŠK Žilina – ŠKF Sereď (14:00)

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce (14:00)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (16:00)



December 13. (vasárnap)

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce (14:00)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (15:00)



Elhalasztva: FK Pohronie – FC Nitra



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 10 gól

Balaj (ViOn) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Holman (Slovan) – 7 gól

Ramirez (DAC) – 6 gól

Almási (Ružomberok) – 6 gól

Malec (Senica) – 6 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól

(tt)