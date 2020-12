Fortuna Liga, 16. forduló: Gyenge játékkal bukott hazai pályán a DAC

A vendégek a mérkőzés elejétől kezdve letámadták a DAC-ot, ehhez képest a hazaiak előtt adódott az első helyzet: Divković lapos lövése centikkel ment a bal kapufa mellé. Ami nem ment be itt, az bement a túloldalon – Hrnčár szerzett labdát a DAC tizenhatosának előterében, és bár saját csapattársa is zavarta, kapura tudott vele fordulni. A labda laposan a jobb alsóba vágódott, Jedlička hiába nyújtózkodott. A vezetés megszerzését követően is aktív letámadó futballt játszott a ViOn, a hazaiak gyakran alig tudták kihozni a labdát a saját térfelükről. Negyed óra telt el a mérkőzésből, az aranyosmarótiak pedig másodszor is betaláltak. Schäfer veszítette el a labdát a saját tizenhatosánál, Hrnčár pedig szinte egy az egyben törhetett kapura. Lövése a kapufáról még kijött, de a labda pontosan a mellette érkező Kyziridishez pattant, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia. A DAC lassan kezdett magához térni, egyre gyakrabban jutott el az ellenfél tizenhatosához, de komolyabban veszélyeztetni nem tudott. A 24. percben Moško buktatta Kalmárt a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A tizenegyest maga a sértett végezte el: Chovan kapus ugyan eltalálta az irányt, de a labda utat talált a jobb alsóba. A vendégek továbbra is aktív letámadással igyekeztek megzavarni a hazaiak labdajáratását, utóbbiak pedig csak az első játékrész hajrájában tudták nyomás alá helyezni a ViOn kapuját. Sorban jöttek a helyzetek, de ezek rendre ki is maradtak: előbb Divković lövését blokkolták a kapufa mellé, majd Andzouana fejesét követően Ramirez közelről telibe találta Chovan kapust, végezetül Blackman közeli lövését blokkolták az aranyosmaróti védők.

A második játékrész elején közel állt az egyenlítéshez a DAC, de Divković távoli lövését bravúrral hárította Chovan. A hazaiak játékából továbbra is hiányzott az átütőerő, ez pedig meg is bosszulta önmagát. A 60. percben egy ellentámadás során Hrnčár iramodott meg jobb oldalon, majd laposan középre passzolt. Duga elengedte a labdát, a második hullámban érkező Ďubek pedig a kapuba lőtt. A DAC az elkövetkezőkben sem tudott komolyabb helyzetet kialakítani – akcióikat vagy a letámadó aranyosmarótiak akasztották meg, vagy a jól működő védelem blokkolt a lövéseknél. Nem sok hiányzott, hogy a hajrában a negyediket is megkapja a DAC: Jedlička rosszul mozdult ki, Kovaľ pedig balról mehetett az üres kapura. A visszaérkező Kružliak viszont megzavarhatta, mert csak a kapufát találta telibe. A ráadás második percében a hazaiak megfogyatkoztak, miután Blackman egy ütésért megkapta második sárgáját, ezzel együtt pedig a piros lapot is. Ez viszont már nem volt hatással a mérkőzés kimenetelére: a DAC sorozatban második vereségét szenvedte el a bajnokságban, az idei szezonban pedig először maradt alul hazai pályán.

A szombati mérkőzésekről ITT írtunk bővebben.



Eredmények:

FK Pohronie – MFK Ružomberok 2:2 (1:1)

Gólszerzők: 2. Weir, 52. Fadera – 15., 56. Regáli

ŠKF Sereď – FC Spartak Trnava 2:6 (0:4)

Gólszerzők: 75., 88. Pankarićan – 5., 45+3. Saymon, 10. Adekuoroye (öngól), 43. Michalík (öngól), 68. Bamidele Isa, 87. Pačinda

Piros lapok: 45+1. Adekuoroye (SER) – 74. Tumma (TRN)

MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina 1:1 (0:0)

Gólszerzők: 87. Taiwo – 53. Bernát

FC Nitra – FK Senica 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 90+4. Faško (11-esből) – 31. Malec

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Gólszerző: 21., 90+2. Holman (az elsőt 11-esből)

Piros lap: 81. El Mahdioui (TRE)

FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce 1:3 (1:2)

Gólszerzők: 25. Kalmár (11-esből) – 7. Hrnčár, 17. Kyziridis, 60. Ďubek

Piros lap: 90+2. Blackman



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 10 gól

Balaj (ViOn) – 10 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Ratao (Slovan) – 8 gól

Holman (Slovan) – 7 gól

Ramirez (DAC) – 6 gól

Almási (Ružomberok) – 6 gól

Malec (Senica) – 6 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól



(tt)