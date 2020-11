Fortuna-szombat, 14. forduló: Nyitrai győzelmével újfent a dobogó legfelső fokán a DAC

Bernd Storck ezúttal már számíthatott a koronavírus-fertőzésből kilábaló Blackman-Davis-Balić trióra, a sérült Friede viszont továbbra is hiányzott – helyette így Nebyla kapott lehetőséget a kezdőben.

Sokáig csak puhatolóztak a csapatok, keresték a fogást az ellenfélen, így az első valamire való helyzetre majdnem tíz percet kellett várni. Balić találta meg a tizenhatoson belül Schäfert, akinek kapufa mellé tartó lövését Šípoš védte bravúrral. Az első negyedóra végén is a magyar középpályás veszélyeztetett – ezúttal fejjel, de a nyitrai hálóőr újfent résen volt. Nem sokkal később feljegyezhettük a hazaiak első próbálkozását is, Faško lövése viszont nem találta el a kaput. A mérkőzés egyes szakaszaiban leült a játék, taktikai csata folyt a pályán, így volt, hogy a kapuk perceken keresztül nem forogtak veszélyben. Az első félidőben Ramirez kétszer is ígéretes helyzetbe került, de előbb Šípoš fogta a fejesét, majd közvetlenül a szünetet jelző sípszó előtt közelről nem találta el a nyitrai kaput.

Alig kezdődött el a második játékrész, megszerezte a vezetést a DAC. Blackman tette vissza a labdát jobbról a tizenhatos előterében érkező Divkovićnak, aki nem tétovázott sokat: igazított rajta egyet, majd ballal kilőtte a rövid alsót. A továbbiakban is a vendégek, pontosabban Ramirez előtt adódtak helyzetek, de sem élesebb szögből, sem a kapu torkában ollózva nem tudott betalálni. A félidő közepén kezdték átvenni a kezdeményezést a hazaiak, de Záhumenský csípős lövésén kívül nem igen kerültek komolyabb helyzetbe. A játékot továbbra is a pontatlanság jellemezte mindkét oldalon, ez pedig nem kedvezett az akciók felépítésében. Bár a nyitraiak próbálkoztak becsülettel, mégsem találtak fogást az ezúttal jól működő DAC-védelmen.

A DAC tehát három ponttal távozott Nyitráról, győzelmével pedig újfent átvette a vezetést a bajnokságban.

Piroska góljával idegenben aratott győzelmet a Senica, amely Nagymihályban vendégszerepelt. A senicaiaknak idén jobban megy idegenben, mint hazai pályán: eddigi négy győzelmükből hármat is vendégként szereztek.

Ahogy azt megjósoltuk, meggyűlt a baja a Spartak Trnavának a forduló előtt még sereghajtó Pohroniével. A vezetést a garamszentkeresztiek szerezték meg Weir révén már a 17. percben, de a második félidőben a nagyszombatiak tíz perc alatt fordítani tudtak – előbb Yao, majd Vlasko volt eredményes. Percek múlva viszont jött az újabb fordulat: Petrák a 69. percben egyenlített, majd egy kapu előtti kavarodást követően a nagyszombati Rusovról a hálóba pattant a labda. Már-már úgy tűnt, hogy a hazaiak megkaparintják mind a három pontot, amikor a 90. percben jött Savvidis és kiegyenlített. A mérkőzés így 3:3-as döntetlennel végződött.

Szintén pontosztozkodással zárult a Sereď-Ružomberok találkozó annyi különbséggel, hogy a csapatok egyszer sem tudtak betalálni az ellenfél kapujába. A zsolnaiak viszont kétszer is megrezegtették a trencséniek hálóját, akik vereségükkel lecsúsztak az utolsó helyre. A Žilina viszont biztosabbá tette pozícióját a dobogó legalsó fokán, sőt az egymeccses hátrányban lévő Slovanltól már csak négy ponttal van lemaradva.



A szombati eredmények:

FK Pohronie – FC Spartak Trnava 3:3 (1:0)

Gólszerzők: 17. Weir, 69. Petrák, 80. Rusov (öngól) – 51. Yao, 61. Vlasko, 90+3. Savvidis

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok 0:0

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica 0:1 (0:1)

Gólszerző: 32. Piroska

MŠK Žilina – AS Trenčín 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 15. Bernát, 59. Kurminowski

FC Nitra – FC DAC 1904 0:1 (0:0)

Gólszerző: 50. Divković



A bajnokság állása a szombati mérkőzések után:

(tt)