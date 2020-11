Fortuna Liga, 14. forduló: A szezon meglepetéscsapatának otthonából is három ponttal távozna a DAC

A DAC a sereghajtó Pohronie elleni nyögvenyelős döntetlen után vonult el a kéthetes szünetre. Több sárga-kék játékosra viszont válogatottbeli kötelezettségek vártak, s néhányan bizony megsüvegelendő sikereket értek el. Kalmár Zsolt és Schäfer András a magyar válogatottal kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, Martin Jedlička és Marko Divković pedig az U21-es kategóriában hajtott végre ugyanilyen tettet.

Most viszont újfent a Fortuna Ligára irányulnak a reflektorfények. A DAC szombaton annak a Nitrának az otthonába látogat, amely az idei év meglepetéscsapatának mondhatja magát. A zoboralji gárda csak a Dubnica elleni osztályozón biztosította bennmaradását az előző szezon végén, az új idényt pedig egy Slovan elleni 0:5-tel kezdte. Sokan úgy gondolhatták, hogy a nyitraiak ott folytatják, ahol abbahagyták, az elkövetkezők azonban teljesen másként alakultak: az idei szezonban Zsolnáról, Nagyszombatból és Pozsonyból is elhozták a három pontot, ami bizony nem kis teljesítménynek számít. A Nitra jelenleg a bajnokság hatodik helyén áll, egy ponttal lemaradva a 4. ViOn-tól és az 5. Spartaktól.

„Nem lesz egyszerű mérkőzés, mert a bajnokságbeli ellenfeleink már ismerik a játékstílusunkat. Nyitrán mindig is nagyon nehéz volt játszani és nyerni, de mindenképpen szeretnénk három pontot zsákmányolni“

– nyilatkozta a DAC hivatalos oldalának Cesar Blackman, a sárga-kékek hátvédje, aki Andrija Balićcsal és Eric Davisszel egyetemben koronavírus-fertőzés miatt kénytelen volt kihagyni a csapat legutóbbi bajnokiját. Ezúttal már mindhárman Bernd Storck rendelkezésére állnak, Sidney Friede viszont továbbra sem épült fel sérüléséből.

A DAC és a Nitra az idei szezon harmadik fordulójában találkozott Dunaszerdahelyen, a vendégek pedig féltucat góllal távoztak. A sárga-kékek góljait Friede, Davis (kettőt is), Divković, Kalmár és Bednár szerezte. A nyitraiak utoljára 2017 augusztusában tudtak győzni a DAC ellen, azóta hat bajnokin egy döntetlen és öt sárga-kék győzelem született.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: FC DAC 1904 - FC Nitra 6:0

A Pohronie két hete aktív, bátor játékkal lepte meg a DAC-ot, ezúttal pedig az idén igencsak ingatag nagyszombatiakat is megtréfálnák. Jó kiindulópont lehet a garamszentkeresztiek számára, hogy a Spartak augusztusban sem bírt velük hazai pályán – akkor 1:1-es döntetlen született.

A bajnoki címvédő Slovan az egyre magasabbra törő ViOn-t látja vendégül. Az aranyosmarótiak négy mérkőzés óta veretlenek a bajnokságban, legutóbb pedig öt góllal küldték haza a Trenčínt. A pozsonyiaknak nincs jó emlékük a ViOn-ról, ugyanis épp ellenük szenvedték el szezonbeli első vereségüket.

A Žilina a bajnokság második legjobb támadósorával bír (a DAC mögött), hétvégén pedig minden bizonnyal a harmatgyenge Trenčínt sem kíméli majd. A Sereď hét forduló után a harmadik helyen állt a bajnokságban, ám ez most fényévekre van tőle. A szerediek szeptember 12. óta nem tudtak nyerni a bajnokságban (azóta 4 döntetlen és 3 vereség), emellett pedig a koronavírus is befurakodott a csapatba, amiért két mérkőzésüket is el kellett halasztani. A Senica ellenit már kedden pótolták, a DAC ellenire december 2-án kerítenek sort. Ezúttal azt a Ružomberokot látják vendégül, amely utóbbi két bajnokiját elveszítette.

Szintén tabellaszomszédok találkoznak Nagymihályban, ahol a Senica vendégeskedik. Mindkét csapat ugyanolyan mérleggel áll a bajnokságban – a senicaiak csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetik előkelőbb helyezésüket.



A 14. forduló programja:

November 21. (szombat)

FK Pohronie – FC Spartak Trnava (14:00)

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok (14:00)

MFK Zemplín Michalovce – FK Senica (14:00)

MŠK Žilina – AS Trenčín (15:00)

FC Nitra – FC DAC 1904 (17:00)



November 22. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Balaj (ViOn) – 10 gól

Kalmár (DAC) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Kurminowski (Žilina) – 8 gól

Faško (Nitra) – 7 gól

Divković (DAC) – 7 gól

Ratao (Slovan) – 7 gól

Ramirez (DAC) – 5 gól

Malec (Senica) – 5 gól

Almási (Ružomberok) – 5 gól

Balić (DAC) – 5 gól

(tt)